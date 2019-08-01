Парень продал обычную книгу о Гарри Поттере за 2,2 миллиона рублей

Первая книга о Гарри Поттере, включающая некоторые ошибки, допущенные при её издании, была продана на аукционе за 28,5 тысячи футов (около 2,225 миллионов рублей). Торги провели Hansons Auctioneers.

Эти торги были проведены в честь дня рождения Гарри Поттера и его основательницы.

На аукционе была выставлена книга первого издания «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года. Данный том, напечатанный издательством Bloomsbury в 500 экземплярах, содержит некоторые ошибки. Так, например, в слове "философский" (philosopher) на обратной стороне книги пропущена вторая буква «о».

Отмечается, что издание из первой серии содержало несколько ошибок, сильно выделявших его из ряда аналогичных томов.

Кроме того, на 53-й странице издания в списке предметов, необходимых для обучения, дважды упоминается волшебная палочка. А сама автор произведения указывается как Джоан, а не Джей Кей Роулинг (J. K. Rowling), как в остальных книгах.

По словам предыдущего владельца книги, 54-летнего офисного работника, который предпочёл не называть своего имени, он приобрёл произведение в букинистическом развале около 20 лет назад за 1 фут, сообщает Life.

«Я не могу поверить в это. Я надеялся на такой результат, хотя на самом деле никогда не верил в то, что моя книга достигнет этой цены», – сказал мужчина.

Напомним, ранее книга о «Гарри Поттере» из первой серии ушла с молотка за 5,4 миллиона рублей, в ней были допущены аналогичные ошибки.