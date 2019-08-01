В Амурскую область дополнительно поступит 3 000 доз вакцины против гепатита А

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По данным амурского Роспотребнадзора на 31 июля эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях и в целом по Амурской области стабильная. Групповой и вспышечной инфекционной заболеваемости не зарегистрировано. Продолжается дополнительное гиперхлорирование воды на водозаборах Благовещенска.

Однако активно продолжается сезонное распространение заболеваемости ротавирусной, норовирусной и энтеровирусной инфекциями. В условиях ухудшения паводковой обстановки это создаёт дополнительные риски и требует соблюдения мер профилактики. Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А и респираторными инфекциями не превышает среднемноголетних уровней, характерных для текущего времени года.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ближайшие сутки в регион дополнительно поступит 3 000 доз вакцины против вирусного гепатита А, 1 500 доз против шигеллёза (дизентерия), 400 доз против брюшного тифа и 2 500 флаконов поливалентного бактериофага «Интести». К настоящему моменту привит против вирусного гепатита А 851 человек, в том числе 217 детей. Профилактика острых кишечных инфекций поливалентным бактериофагом «Интести» проведена 348 лицам, эвакуированным в пункты временного размещения. Противовирусными препаратами охвачено 475 эвакуированных. Среди людей, находящихся в ПВР случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

С 17 июля управление Роспотребнадзора расширило объем мониторинга качества питьевого водоснабжения с лабораторным исследованием проб на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические. Всего проведено 2 296 исследований воды на всех территориях области, попавших в зону затопления. По результатам лабораторных исследований удельный вес не соответствующих проб по микробиологическим показателям составил 1,6 % против 1,5 % за аналогичный период прошлого года.

Роспотребнадзор проверяет пункты временного размещения людей с проведением лабораторных исследований и контролем за приготовлением блюд, обработкой посуды, организацией питьевого режима и условиями по соблюдению правил личной гигиены. В пунктах временного размещения организовано медицинское наблюдение за проживающими.

Из источников децентрализованного водоснабжения с нарастающим итогом не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 18 %, по санитарно-химическим показателям – 27 %.

Благовещенские водозаборы – «Северный» и «Амурский» – очистные канализационные сооружения функционируют в штатном режиме. Показатели безопасности питьевой соответствуют среднемноголетним. В целях профилактики на них продолжается дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование. По результатам мониторинга управления в 12 точках Благовещенска концентрация хлора составляет от 0,1 мг/дм. 3 до 0,3 мг/дм. 3. В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду.

В случае подтопления частных трубчатых или шахтных колодцев использование воды возможно только после стабилизации паводковой ситуации, проведения обеззараживания воды и контроля качества.

Продолжается работа по организации и проведению дезинфекционных и дератизационных работ после схода воды. По состоянию на 31 июля проведена дезинфекция 88 жилых домов, 97 индивидуальных колодцев, 129 выгребов, 66 придомовых территорий, одного кладбища и одного скотомогильника.

Управлением организована горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен на пострадавших от паводка территориях на продукты питания первой необходимости, питьевую бутилированую воду, строительные материалы, консультирования по проведению дезинфекционных мероприятий. Принимаются жалобы от населения, проживающего в пунктах временного размещения.

Учитывая сложившуюся паводковую ситуацию на территории области, для оказания консультативной помощи населению в управлении Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» созданы и действуют две горячие линии: 20-20-20, 8(4162)596-898. Специалисты учреждения также дают консультации: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45. Круглосуточно – 52-56-29.