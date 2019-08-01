Тонем не от речки, а от бездействия: жители амурского села жалуются на затопление (видео)

Фото: Амур.инфо

1 августа в селе Арсентьевка Михайловского района после сильного дождя затопило улицы. По предварительной информации местных властей, вода залила пять огородов.

Местная жительница Екатерина Пашковская прислала в редакцию Амур.инфо фото и видео, на которых видно, что вода зашла в дом и залила пол в кухне, стоит в подполье. Некоторым жителям пришлось спасать свою живность – поросята буквально плавали в сарае.

Люди считают, что причина такой ситуации даже не в разлившейся речке Завитой – это приток Амура, на берегу которой стоит село, а в том, что в Арсентьевке нет водоотводных канав. «Вода идет с сопки, – рассказывает местная жительница. – Мы тонем не от речки, а от бездействия. Единственная труба не справляется с потоком воды. В прошлом году была такая же ситуация, люди обращались в сельсовет с просьбой сделать кюветы, но власти не отреагировали. Куда нам теперь обращаться?» – спрашивают местные жители.

В то же время уровень воды поднялся и в реке Завитой, неподалеку от которой расположены дома. В Амурском гидрометцентре сообщили, что у села Михайловка ее уровень за сутки вырос на 7 сантиметров и по данным на утро 1 августа составил 275 сантиметров.

И.о. главы Михайловского сельсовета Олег Синюков подтвердил, что в Арсентьевке действительно вода затопила улицы и, по предварительной информации, 5 огородов. Сейчас эти данные уточняются и могут измениться. По словам исполняющего обязанности главы, причина затопления – сильный дождь ночью, после которого вода с ближайшей сопки устремилась в село. Информацию о том, что в селе не сделали водоотводные канавы, в администрации района не подтвердили и пообещали уточнить.

Село Арсентьевка находится в 56 километрах от районного центра – села Поярково. Судя по информации на официальном сайте, в селе проживают 237 человек, в том числе 34 ребенка и 47 пенсионеров. На территории села расположены два крестьянско-фермерских хозяйства.