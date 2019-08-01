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В прокуратуре Приамурья помогают получить компенсации тем, кто не прописан в затопленных домах

В прокуратуре Приамурья помогают получить компенсации тем, кто не прописан в затопленных домах

Во временную приемную прокурора Амурской области обращаются жители сел, чьи дома подтопило во время наводнения. Среди них те, кто не был официально зарегистрирован в пострадавшем жилье, а значит, по закону не могут рассчитывать на меры соцподдержки.

По информации надзорного органа, в результате паводка в Мазановском районе подтоплено 463 дома в 9 населенных пунктах, в Селемджинском районе – 159 домов в 3 населенных пунктах.

В прокуратуру обратилась семья из Богословки из трех человек, в том числе – несовершеннолетний ребенок. На момент чрезвычайной ситуации члены семьи постоянно проживали в жилом доме, однако прописаны там не были. Поэтому они были лишены возможности получить меры социальной поддержки. Прокурор Мазановского района организовал проверку по обращению семьи. Подобные факты установили в ходе рассмотрения обращений еще 7 пострадавших.

«В силу тяжелого материального положения, возникшего вследствие утраты имущества и условий для проживания, указанные граждане не могли самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав», – сообщает пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверок прокурор Мазановского района направил в суд заявления об установлении юридических фактов проживания граждан в зоне подтопления. Аналогичные заявления в интересах 8 человек направлены в суд прокурором Селемджинского района.

Судами требования прокуроров были рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время для подтопленцев сформированы пакеты документов, которые направлены в уполномоченные органы для получения компенсационных выплат.

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