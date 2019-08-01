В Приамурье затоплено 32 населенных пункта: оперативная обстановка на 1 августа

За сутки в регионе затопило еще два населенных пункта. По оперативной информации, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки).

В регионе, по официальной информации, подтоплено 480 жилых домов (–131), в них проживают 1 035 человек, из них 248 дети. Вода ушла из 51 придомовой территории. Сегодня подтопленными остаются 918 придворовых территорий, 350 дачных участков (+126 за сутки), 29 участков автомобильных дорог (+1 за сутки).

Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов (–1 за сутки). Без транспортного сообщения – 16 населенных пунктов (+1 за сутки). Всего эвакуирован 2 381 человек, 824 из них – дети. В ПВР находятся 551 амурчанин, из них 247 – дети, у родственников размещены 1 830 человек, из них 577 – дети.

За период прохождения паводка сотрудниками полиции возбуждено 1 уголовное дело, составлено 2 административных протокола.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, при ухудшении обстановки амурчан готовы принять 20 ПВР общей вместимостью 3 506 человек: 6 – в Бурейском районе, 8 – в Архаринском районе, 3 – в Благовещенском районе и 3 – в Свободном.

Вертолеты Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 31 июля доставили в село Норск 15 тепловых пушек для просушки домов, а в села Новокиевкий Увал и Февральское – продукты питания. Кроме того, в Новокиевский Увал были доставлены комплекты постельного белья, школьные принадлежности.

Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 958 человек, 201 единица техники, 30 плавательных средств.