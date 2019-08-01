Следователи разбираются в обстоятельствах гибели женщины, найденной в Амуре
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области рассказали подробности о гибели женщины, которая числилась в розыске с 11 апреля. 27-летняя амурчанка пропала в Благовещенске, а ее тело нашли в Константиновском районе.
Тело женщины обнаружили 16 июня в реке Амур. Родственники до последнего не верили, что найденная в реке женщина – Ксения. Однако экспертиза ДНК подтвердила, что это она. Также исследования показали, что смерть не носит криминальный характер.
Обстоятельства гибели женщины установят с помощью дополнительных исследований, проведение которых назначили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области.
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