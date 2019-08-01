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сегодня, 10:13 0

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели женщины, найденной в Амуре

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели женщины, найденной в Амуре

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области рассказали подробности о гибели женщины, которая числилась в розыске с 11 апреля. 27-летняя амурчанка пропала в Благовещенске, а ее тело нашли в Константиновском районе.

Тело женщины обнаружили 16 июня в реке Амур. Родственники до последнего не верили, что найденная в реке женщина – Ксения. Однако экспертиза ДНК подтвердила, что это она. Также исследования показали, что смерть не носит криминальный характер.

Обстоятельства гибели женщины установят с помощью дополнительных исследований, проведение которых назначили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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