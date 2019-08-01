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Уровни воды в реках Амурской области на 8:00 1 августа

Уровни воды в реках Амурской области на 8:00 1 августа
Фото: Амур.инфо

Гребень паводка на реке Зее смещается от Свободненского района вниз по течению. На территории области остаются подтопленными 480 жилых домов. Их количество за сутки уменьшилось на 131. Всего эвакуирован 2 381 человек.

По оперативным данным, в области пострадали 157 сельхозхозяйств в 15 районах на площади 140 тысяч гектаров.

Уровни воды на 8:00 1 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ*

Дата

Ожидаемые уровни

Уровень 2013

Уровень

2019 г.

Амур

Игнашино

8:00 134

-6

Амур

Джалинда

8:00 210

-15

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 217

-11

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 265

-20

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 295

-9

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 498

+5

510

700

800

02.08

03.08

470-500

450-460

822

Амур

Гродеково

8:00 819

+8

730

1050

1100

02.08

800-790

1144

Амур

Константиновка

8:00 629

+6

500

700

950

02.08

03.08

620-630

600-610

924

Амур

Поярково

8:00 560

+12

580

650

750

02.08

03.08

560-580

540-550

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 809

-1

640

850

930

02.08

800-820

1083

Зея

Мазаново

8:00 567

-68

450

550

620

02.08

520-550

707

731

Зея

Суражевка

8:00 750

-24

500

650

700

02.08

720-700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 1010

-2

780

900

970

02.08

03.08

1000-950

950-980

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 747

+23

560

660

730

02.08

03.08

780-830

750-780

819

Зея

Благовещенск

8:00 538

+9

450

600

720

02.08

03.08

530-550

520

819

Томь

Воскресеновка

8:00 614

-6

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 441

+16

300

350

400

-

-

444

Селемджа

Экимчан

8:00 40

-20

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 125

+13

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 500

-62

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 640

-84

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 310

-2

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 285

-4

480

-

-

Архара

Аркадьевка

8:00 220

+42

220

350

500

Пр.Уркан

с.Ивановка)

8:00 333

-23

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 386

+2

500

650

800

* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление

**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#наводнение

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