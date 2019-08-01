Уровни воды в реках Амурской области на 8:00 1 августа

Фото: Амур.инфо

Гребень паводка на реке Зее смещается от Свободненского района вниз по течению. На территории области остаются подтопленными 480 жилых домов. Их количество за сутки уменьшилось на 131. Всего эвакуирован 2 381 человек.

По оперативным данным, в области пострадали 157 сельхозхозяйств в 15 районах на площади 140 тысяч гектаров. Уровни воды на 8:00 1 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ* ОГЯ* Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Уровень 2019 г. Амур Игнашино 8:00 134 -6 Амур Джалинда 8:00 210 -15 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 217 -11 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 265 -20 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 295 -9 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 498 +5 510 700 800 02.08 03.08 470-500 450-460 822 Амур Гродеково 8:00 819 +8 730 1050 1100 02.08 800-790 1144 Амур Константиновка 8:00 629 +6 500 700 950 02.08 03.08 620-630 600-610 924 Амур Поярково 8:00 560 +12 580 650 750 02.08 03.08 560-580 540-550 833 Амур Иннокентьевка 8:00 809 -1 640 850 930 02.08 800-820 1083 Зея Мазаново 8:00 567 -68 450 550 620 02.08 520-550 707 731 Зея Суражевка 8:00 750 -24 500 650 700 02.08 720-700 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 1010 -2 780 900 970 02.08 03.08 1000-950 950-980 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 747 +23 560 660 730 02.08 03.08 780-830 750-780 819 Зея Благовещенск 8:00 538 +9 450 600 720 02.08 03.08 530-550 520 819 Томь Воскресеновка 8:00 614 -6 500 - - Томь Белогорск 8:00 441 +16 300 350 400 - - 444 Селемджа Экимчан 8:00 40 -20 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 125 +13 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 500 -62 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 640 -84 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 310 -2 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 285 -4 480 - - Архара Аркадьевка 8:00 220 +42 220 350 500 Пр.Уркан с.Ивановка) 8:00 333 -23 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 386 +2 500 650 800 * НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление **ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#наводнение

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Нина Гвоздкова