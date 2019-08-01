Уровни воды в реках Амурской области на 8:00 1 августа
Гребень паводка на реке Зее смещается от Свободненского района вниз по течению. На территории области остаются подтопленными 480 жилых домов. Их количество за сутки уменьшилось на 131. Всего эвакуирован 2 381 человек.
По оперативным данным, в области пострадали 157 сельхозхозяйств в 15 районах на площади 140 тысяч гектаров.
Уровни воды на 8:00 1 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ*
|
Дата
|
Ожидаемые уровни
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019 г.
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 134
|
-6
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 210
|
-15
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 217
|
-11
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 265
|
-20
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 295
|
-9
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 498
|
+5
|
510
|
700
|
800
|
02.08
03.08
|
470-500
450-460
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 819
|
+8
|
730
|
1050
|
1100
|
02.08
|
800-790
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 629
|
+6
|
500
|
700
|
950
|
02.08
03.08
|
620-630
600-610
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 560
|
+12
|
580
|
650
|
750
|
02.08
03.08
|
560-580
540-550
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 809
|
-1
|
640
|
850
|
930
|
02.08
|
800-820
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 567
|
-68
|
450
|
550
|
620
|
02.08
|
520-550
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 750
|
-24
|
500
|
650
|
700
|
02.08
|
720-700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 1010
|
-2
|
780
|
900
|
970
|
02.08
03.08
|
1000-950
950-980
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 747
|
+23
|
560
|
660
|
730
|
02.08
03.08
|
780-830
750-780
|
819
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 538
|
+9
|
450
|
600
|
720
|
02.08
03.08
|
530-550
520
|
819
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 614
|
-6
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 441
|
+16
|
300
|
350
|
400
|
-
|
-
|
444
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 40
|
-20
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 125
|
+13
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 500
|
-62
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 640
|
-84
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 310
|
-2
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 285
|
-4
|
480
|
-
|
-
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 220
|
+42
|
220
|
350
|
500
|
Пр.Уркан
|
с.Ивановка)
|
8:00 333
|
-23
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 386
|
+2
|
500
|
650
|
800
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
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