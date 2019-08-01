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В полиции бесплатно и быстро восстанавливают паспорта подтопленцам Приамурья

В полиции бесплатно и быстро восстанавливают паспорта подтопленцам Приамурья

С начала недели, с 29 июля, четверо амурчан получили новые паспорта взамен тех, что были утрачены во время наводнения. Все трое – жители пострадавших от наводнения сел Мазановского района.

29 июля поздно вечером в пункт временного размещения в Свободном из села Белоярово Мазановского района приехала женщина с тремя детьми. При беседе с сотрудниками полиции выяснилось, что во время наводнения она лишилась главного документа.

На следующий день амурчанка написала заявление о восстановлении утраченного паспорта. Новый документ сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Свободненский» ей выдали в течение часа.

А через два дня, 31 июля, в ПВР Новокиевского Увала Мазановского района сотрудники отдела по вопросам миграции вручили паспорта троим жителям утонувшего села Угловое. Паспорта были восстановлены в максимально короткие сроки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Документы, удостоверяющие личность оформлялись бесплатно, так как были утрачены в результате чрезвычайной ситуации, подчеркивают в полиции.

«Граждане выразили благодарность сотрудникам, за столь быстрое восстановление паспортов, внимание, помощь в заполнении заявлений, а также за то, что подача заявления на восстановление паспорта и вручение уже оформленных организовано в пункте их размещения», – сообщают в ведомстве.

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#наводнение

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