Объехать север Китая на велике за 17 дней – миссия выполнима

Остался последний месяц лета. Вы успели хоть что-нибудь запоминающееся для себя сделать? Вот благовещенец Андрей Харитонов и его товарищ Сергей Соболев объехали на велосипедах север Китая – а это больше 1 300 километров! Путешествие заняло 17 дней. Как оно проходило и за что перед ними извинялись китайские пограничники – читайте в нашем материале.

– Вы полностью на велосипедах объехали север Китая. Сколько в конечном итоге преодолели километров?



– Я и Сергей Соболев доехали до самой северной точки – Мохэ, городской уезд округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян. Стартовали 21 июня из Благовещенска. Маршрут составил порядка 1 300 километров, даже чуть-чуть больше. Часть маршрута прошла по федеральной трассе Хэйхэ – Мохэ. Она популярна среди китайских велосипедистов. А основной маршрут был максимально отодвинут от него и придвинут к реке Амур.

– Как прокладывали маршрут?



– Сейчас благодаря спутникам видно покрытие всего мира, поэтому составить маршрут – не проблема. Нас единожды с него развернули, когда заехали на территорию заповедника. Практически на каждом въезде в лес стоит КПП, где тебя записывают либо стоят видеокамеры. Они же есть и на выходах к реке.

– Как отнеслись жители Поднебесной к вашему такому энтузиазму?



– Меня приятно удивило их отношение. Относились к нам доброжелательно и гостеприимно. Один раз мы искали кафе, чтобы пообедать. Попросили помочь в этом китайца. Он куда-то позвонил, а потом сопроводил нас на своем мотоцикле к кафешке. Не успели еще ничего заказать, а нам уже приносят одно блюдо, второе, третье… Мы с китайцем этим посидели, поели, потом спросили, что ему должны, а он ответил, что ничего. Вот так вот.

Был и другой момент… Мы же в основном ночевали в палатках, так вот в один из вечеров начался дождь. Еще не успели разбить стоянку, искали место. В Китае же как – в основном бетон и асфальт, но мы между селами находили гравийку или полевые дороги. Дошли мы даже не до деревни, а больше похожее место на хутор. Кое-как дотащили велики – они были в грязи и уже не ехали. Спустились к воде, подход был не очень, начали отмывать велосипеды. И к нам в этот момент подошли китайцы и позвали с ними покушать. Общались с ними, как и со всеми, – на жестах. В общем, привели они нас в дом, накормили, и мы там заночевали. Приглашали нас на ночевку и другие китайцы, заночевать возле пожарной вышки. Остановились на ночевку, и как раз китаец ехал с нее. Дал нам понять: мол, что вы тут поставили палатку, у меня там вышка есть. Мы с ним сходили, посмотрели на нее, даже слазили, но ночевали все равно в палатках, так как их уже поставили.

Еще когда в магазины заходили, то нам практически всегда дарили по бутылочке воды либо колы. И даже один раз пограничники подарили воду, когда мы подъехали к Кумарскому утесу, чтобы его поближе сфотографировать. Общались с пограничниками через переводчик на телефоне. Когда дарили воду, то извинялись, что это все, что у них осталось… А по самой трассе отношение немного другое. Там поток велотуристов большой, и уже на тебя смотрят, как на кошелек с деньгами.

– В чем заключалась цель этой поездки?



– Посмотреть достопримечательности Амура, которые с нашей стороны труднодоступны, так как находятся за проволокой. Например, утесы и кривуны. Больше всего меня впечатлил Кольцовский утес – там все так обустроено хорошо: сделаны дорожки и лесенки. Мы когда поднимались наверх – это больше 1 000 ступенек, – не взяли с собой даже воды. Не думали об этом, как и не предполагали, что тропа где-то длиной около 5 километров. Поднялись, посмотрели красоты и спустились вниз. И тут Сергей говорит: «А где моя сумочка?». А в ней документы, деньги… Все оставил там, наверху. Сказал ему, что уже туда не пойду, пусть сам. И он побежал. Зато какая разминочка была с утра (смеется)!

Были и на Черпельских кривунах. Там нам не повезло – видимость была плохая. Но заехали на сам кривун. Простые туристы туда бесплатно не заезжают, а мы взяли и заехали, но с другой стороны! Туристы обычно останавливаются на стоянке километров за 20, там покупают билеты и пересаживаются в автобус. А мы вот с другой стороны забрались на кривун, на нем заночевали и сверху спустились вниз.

– Сколько дней заняло все путешествие?



– 17 дней вместе с обратной дорогой. Обратно возвращались на поезде и автобусе.

– Велосипед для таких поездок должен быть какой-то особенный?



– Нет. Но, конечно же, китайские на литых колесах брать не стоит. А вот среди велосипедов от 25 тысяч и выше можно подобрать что-то стоящее.

– Какой вес был с собой?



– Сам велосипед – 15 килограммов. А рюкзак весил около 20-25. В нем было самое основное – палатка, спальник, коврик, кружка, миска, ложка, горелка, котелок, еда и вода.

– Это была первая такая поездка в Китай?



– Нет, в прошлом году прокатились по окрестностям Хэйхэ.

– А по России интересные велопоездки были?



– Самая интересная, даже интереснее, чем Китай, – поездка на Удокан, север Забайкальского края. Там есть заброшенная железнодорожная ветка Чара – Чина, Чарские пески, самый глубокий каньон в Восточной Сибири. Там очень красивая природа в целом. Добирался туда на поезде, а уже до самих красот доезжал на велике. Километраж был небольшой, но дороги там настолько тяжелые, что в день проезжал где-то 10-15 километров.

– В дорогое велосипед часто ломается?



– Когда были в Китае, у меня на заднем колесе оквадратились подшипники, а у нас с собой не было ключей, чтобы втулку разобрать. В одной из китайских деревень китаец принес ключи, а они все стандартные, не подходили, так как нам нужны были узенькие. Он пошел и сточил свой ключ. Потом разобрали колесо, смазку залили, и все – нам хватило ремонта на пару дней. Дальше уже обращались за помощью в шиномонтажную на трассе. Там тоже китаец колесо починил бесплатно. Причем взял запчасти из своего колеса. И еще подарил нам с собой воды и заплатки на камеры. Серега говорил не брать», а я взял, и со следующего дня у меня начались проколы. Пять раз подряд за сутки и все по разным причинам (смеется).

– Путешествовать на велосипеде – это же тяжело. Даже не расслабишься как в машине.



– Но на велосипеде можно проехать там, где не проедешь на машине. И в плане финансов на велосипеде передвигаться тоже экономичнее. Например, мы потратили на 17 дней 23 тысячи на человека.

– Когда появился интерес к велосипедным путешествиям?



– Лет 7-8 назад, потом запал у меня угас. А в 2016 году записался в велопоход, и мы поехали вдоль Амура в велопоход «Стоят на Амуре русские села». От Благовещенска вдоль реки Амур. Проехали до Облучья, а потом на поезде – до Сковородина. Была идея по пограничным дорогам доехать обратно до Благовещенска, но мы доехали до Магдагачи, и поход закончился по определенным обстоятельствам. Можно сказать, что этот поход по Китаю и завершил ту часть, которую мы не доехали. Правда, только с китайской стороны.

– Вы только по России в основном путешествуете?



– Я ездил и в Таиланд, но это совсем другой вид отдыха. Вот в позапрошлом году там был и понял, что это уже не то, хочется, а совершенно иное.

– О чем мечтает велопутешественник?



– Моя самая большая мечта – проехать весь БАМ на велосипеде. Не знаю, насколько это реализуемо, так как есть одна большая проблема – время. Ведь это отрыв от работы и семьи. Может, реализую это мечту. Когда-нибудь…