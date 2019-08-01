В Амурской области могут ввести ЧС в связи с гибелью сельхозкультур

Фото: администрация г. Белогорска

Ливневые дожди ухудшают ситуацию в сельском хозяйстве. В ПВР проведут углубленные медосмотры граждан. Началось формирование пакетов документов на подтопленные домовладения в Норске. В амурском правительстве прошло очередное заседание КЧС.

1 августа специалисты начнут формировать пакеты документов на подтопленные домовладения в пострадавшем от воды Норске. Работы планируется закончить в течение трех дней. «По мере освобождения населённых пунктов от воды, будет организовываться работа по актированию и подготовке документов на пострадавшие домовладения и приусадебные участки. С 1 августа начинаем отрабатывать посёлок Норск. Наша задача по Норску – в течение трёх суток сформировать пакет документов на подтопленные домовладения», – доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский на заседании КЧС, прошедшем 31 июля.

Сложная паводковая ситуация в Амурской области сохраняется. По информации синоптиков, с 31 июля на 1 августа в Приамурье сохраняется неустойчивая погода с дождями и сильными ливнями.

Гребень паводка на реке Зее смещается от Свободненского района вниз по течению. На территории области остаются подтопленными 480 жилых домов. Их количество за сутки уменьшилось на 131, 918 приусадебных участков – уменьшение на 51. Всего эвакуирован 2 381 человек, из них 824 ребенка. В ПВР находится 551 человек, из них 246 детей, у родственников остановились 1 827 человек, 515 из которых – дети. За сутки эвакуировано 48 человек, в том числе 14 детей.

Министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 2,23 миллиона рублей. Из них 1,75 миллиона – по 10 тысяч рублей на человека (175 граждан) и 480 тысяч – по 30 тысяч рублей на человека (16 граждан).

Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности завершается проверка документов по оказанию помощи за подтопление 88 домовладений по районам, которые были подтоплены в первую дождевую и паводковую волну, в том числе 67 пакетов документов из Благовещенска.

Василий Орлов предложил организовать углублённые медицинские осмотры людей, которые сейчас находятся в ПВР: «Раз уж так вышло, что люди собрались в одном месте, надо направить узких специалистов и провести усиленный медицинский осмотр».

Зампреду правительства Павлу Матюхину, курирующему в том числе вопросы строительства, губернатор поручил проработать предложения по организации компактного строительства жилья для переселения людей из затопляемых территорий на территорию села Волково, где уже построены дома для людей, пострадавших от наводнения в 2013 году.

На заседании КЧС министром сельского хозяйства Олегом Турковым было предложено дополнить протокол от 25.07.2019 года о введении ЧС на территории области чрезвычайной ситуацией в связи с гибелью сельхозкультур.

«На сегодняшний день сложилась очень сложная ситуация по общему переувлажнению и подтоплению земель сельхозназначения. По оперативным данным на сегодня пострадало 157 хозяйств в 15 районах области площадью 140 тысяч гектаров: от переувлажнения – 123 тысячи гектаров, от затопления рек в поймах – более 15 тысяч, от градобития – 1 340 гектаров. Ливневые дожди, которые идут каждый день, ситуацию только усугубляют. Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 миллиарда рублей», – аргументировал министр.

На КЧС присутствовал помощник полномочного представителя президента РФ в ДФО Рустам Джафаров, который дал свою оценку работе правительства и федеральных служб: «Хотел бы отметить, что готовность региона к прохождению паводка выше, в отличие от паводка 2013 года. Были проведены первоочередные превентивные мероприятия, подготовлены пункты временного размещения, проведены эвакуационные мероприятия. Уже начались выплаты из регионального бюджета».