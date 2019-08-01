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сегодня, 09:26 8

В Благовещенске убиты две пожилые женщины

В Благовещенске убиты две пожилые женщины
Фото: amur.info

В полицию Благовещенска поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов села Чигири обнаружено тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позже оказалось, что убита еще одна пенсионерка.

На место происшествия, в село Чигири на улицу Первую Тепличную, выехала следственно-оперативная группа. Оперативники управления уголовного розыска УМВД провели поквартирный обход дома, торговых точек и других объектов, расположенных в районе совершения преступления.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка определили приметы возможного преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен проживающий в Благовещенске 21-летний студент одного из вузов. Молодого человека задержали в развлекательном заведении города, где он подрабатывал. В карманах задержанного полицейские обнаружили женские золотые украшения, которые, как выяснилось, погибшей не принадлежали. «Это обстоятельство указывало на возможную причастность гражданина и к другому преступлению, что в дальнейшем подтвердилось», – сообщили в амурском управлении МВД.

Подозреваемый сознался еще в одном убийстве пожилой женщины. В ходе проверки этой информации в квартире дома по улице Василенко областного центра обнаружено тело 79-летней женщины. По предварительным данным, злоумышленник похитил с места происшествия ювелирные украшения, которые впоследствии у него изъяли оперативники.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уголовные дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. В ведомстве уточнили, что тела погибших были обнаружены 27 и 30 июля.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Двадцать один год - и такой груз на совести... хотя, о чем я...

  • Красотулька

    Красотулька
    1 час назад

    Не Родион ли имя преступника?

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    душегуб

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    душегуб

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Красотулька

    Не Родион ли имя преступника?



    Ему имя гнида

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    В Белоруссии таких расстреливают.

  • anschutka

    anschutka
    14 минут назад

    тварюга

  • Нур

    Нур
    8 минут назад

    Myxira

    Двадцать один год - и такой груз на совести... хотя, о чем я...



    В 21 год рука поднялась убить человека и не одного, а может у него еще десяток скелетов в шкафу. - кто выродил подобное отродье?

    Психбольной?

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