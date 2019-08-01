В Благовещенске убиты две пожилые женщины

В полицию Благовещенска поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов села Чигири обнаружено тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позже оказалось, что убита еще одна пенсионерка.

На место происшествия, в село Чигири на улицу Первую Тепличную, выехала следственно-оперативная группа. Оперативники управления уголовного розыска УМВД провели поквартирный обход дома, торговых точек и других объектов, расположенных в районе совершения преступления.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка определили приметы возможного преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен проживающий в Благовещенске 21-летний студент одного из вузов. Молодого человека задержали в развлекательном заведении города, где он подрабатывал. В карманах задержанного полицейские обнаружили женские золотые украшения, которые, как выяснилось, погибшей не принадлежали. «Это обстоятельство указывало на возможную причастность гражданина и к другому преступлению, что в дальнейшем подтвердилось», – сообщили в амурском управлении МВД.

Подозреваемый сознался еще в одном убийстве пожилой женщины. В ходе проверки этой информации в квартире дома по улице Василенко областного центра обнаружено тело 79-летней женщины. По предварительным данным, злоумышленник похитил с места происшествия ювелирные украшения, которые впоследствии у него изъяли оперативники.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уголовные дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. В ведомстве уточнили, что тела погибших были обнаружены 27 и 30 июля.