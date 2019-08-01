Программе «Дальневосточный гектар» дан старт в Бурятии и Забайкалье: обзор прессы

На Курилах планируют строить новые здания для военных; начальник СК Волгоградской области руководил еще и мафией; наводнение в Амурской области. О чем еще пишут газеты, в обзоре прессы, подготовленном ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

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Четверг. «Амурская правда»-толстушка. Давайте посмотрим, на какие самые важные моменты нашей жизни обратили внимание журналисты главной газеты области. Понятно, что в первую очередь – репортажи из горячих точек, из тех мест, где объявлен режим ЧС. Прямо на первой полосе говорится о том, что из зоны наводнения эвакуирован 2 381 человек. А далее – цифры, факты и другие подробности борьбы со стихией. Всему этому посвящена почти треть издания. Прочтите, чтобы быть в курсе того, чем живет сейчас наша область.

Полный абзац

В то время, как область пытается обеспечить безопасность жизни людей и имущества, происходят и другие события. Так, некая жительница Благовещенска оставила в мусорном контейнере родившегося у нее ребенка. Собственно, понятно, что представляет собой наша одногорожанка.

А еще узнаете, что высокопоставленного сотрудника полиции (и.о. начальника тыла, то есть главного полицейского хозяйственника) задержали за взятку. В газете, правда, написано: «По подозрению в получении взятки», но слово «подозрение» вряд ли кого-то обманет.

Также в номере

О чем еще можно прочесть в «Амурке» – о том, что в районе космодрома белки уже стали ручными. Они запросто заходят в кабинеты сотрудников, выпрашивая лакомства. И в продолжение о прикормленных зверятах говорится, что медвежонку, прирученному в Тындинском районе, оказали медвежью услугу: его запросто могут расстрелять, учитывая, что вот-вот начнется сезон охоты на этих животных. Кто же из охотников будет разбираться, свой он, или чужой. И на том я «Амурскую правду» закрываю.

Напишут же такое

А вот о чем «Российская газета»: с 1 августа в Бурятии и Забайкалье можно получить бесплатный гектар. Тот самый, дальневосточный. В Бурятии под программу отдали 13,8 миллиона гектаров (39 процентов площади региона), в Забайкалье – 19,7 миллиона. Как вы помните, эти края не так давно отнесли к Дальнему Востоку. Следом, по логике вещей, к Дальнему Востоку отнесут западную Сибирь, потом Урал и так далее. То есть скоро появится возможность получить дальневосточный гектар в Подмосковье. Нужно только чуток подождать.

Также в номере

Что еще? Еще о том, что на Курилах собираются строить новые здания для расквартирования новых воинских частей. За солдатиками и офицерами потянутся жены и подруги, дети начнут рождаться (для чего понадобятся роддома), а там и ясли да школы возведут, дома культуры – для проведения досуга и для новых знакомств. А там и порты, аэропорты. Впрочем, про порты и аэропорты я погорячился: ведь если их построят, люди начнут «сваливать».

На посошок

Завершим обзор «Комсомольской правдой». Здесь всегда можно найти что-нибудь такое этакое. К примеру, узнаете, что умственные качества – не самое главное для успешного продвижения по службе. Вот прочитал об этом и думаю, что буквально в паре слов газета сформулировала то, о чем думает практически вся страна. Вы со мной согласны? У нас, что ни начальник – то дурак. Просто обстоятельства такие, что пока он начальник – то дурак не он.

А то еще пишут о том, что начальник СК Волгоградской области генерал Музраев, считавшийся одним из лучших во всей следственной структуре страны, умудрялся еще и успешно руководить мафией. И вот если умудрялся одновременно руководить двумя половинами населения области, значит, не дурак?!

И, чтобы разобраться в противоречиях газетных утверждений, сегодняшний обзор завершу.