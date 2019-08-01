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сегодня, 08:52 0

В Амурской области ждут грозу и ветер: прогноз погоды на 1 августа

В Амурской области ждут грозу и ветер: прогноз погоды на 1 августа
Фото: pixabay.com

1 августа в Амурской области облачно с прояснением, местами дождь, гроза. Ветер северо-западный, его скорость – 2-7, местами в порывах – до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 25...30, в дожде – около 20.

В Благовещенске существенных осадков не ожидается, но возможна гроза. Ветер с северо-запада дует с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 25...27 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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