Энергетики предотвратили возникновение аварийных ситуаций в подтопленном Белогорске

Фото: пресс-служба АО «ДРСК»

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») с 29 июля работают в Белогорске, где действует режим ЧС в связи с паводком. Они обеспечивают безопасность людей и энергооборудования.

Уровень воды в реке Томь ежедневно повышается, 31 июля на 12:00 он составил 435 сантиметров (с 29 июля +133 сантиметра). На улице Набережной и острове Старица вода вплотную подошла к энергооборудованию, и возникла угроза затопления двух трансформаторных подстанций. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций оперативно от электроснабжения в этих районах были отключены дома. Сейчас подтоплены несколько опор линий электропередачи, угрозы для безопасности нет, за ними установлено постоянное наблюдение. Все остальное подстанционное оборудование в Белогорске находится значительно выше уровня прогнозируемого затопления.

«Электроснабжение во всех населенных пунктах будет восстановлено, как только уровень воды снизится и энергетики смогут начать аварийно-восстановительные работы. Амурские электрические сети направляют все необходимые силы и средства на предотвращение и ликвидацию последствий паводка для энергооборудования, обеспечивая безопасность людей и сохранность подстанций. При этом безопасность людей у нас на первом месте, – рассказал главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – Наши специалисты ведут круглосуточное наблюдение за состоянием оборудования, которое оказалось в зоне подтопления, за уровнем рек, с целью оперативного решения вопросов по энергоснабжению потребителей. Электричество и вода – смертельно опасное сочетание».

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» просит жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности. Нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства, сообщает пресс-служба АО «ДРСК».