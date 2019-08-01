Потомок графа Игнатьева в следующем году может приехать в Благовещенск

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Отец Димитрий граф Игнатьев может приехать в Благовещенск к 160-летию Пекинского договора. О своей надежде на поездку он заявил во время видеосвязи с амурскими общественниками. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, планируется организовать в селе Игнатьево летом 2020 года.

В Благовещенске прошли съемки для фильма мультимедийного проекта «Они создавали Российскую империю. Род Игнатьевых». Над ним работают немецкие кинематографисты во главе с историком Мариной Бутусовой-Штутц. Зарубежный проект стартовал параллельно с просветительским проектом Евгения Еремина «Граф Николай Игнатьев: Границы России. Амурский Прорыв», который также намерен вернуть незаслуженно забытое имя. Авторы встретились в Благовещенске и рассказали общественности, как продвигается работа.

Марина Бутусова-Штутц поделилась, что уже прошли съемки в Болгарии, Германии и на западе России - в Москве, Санкт-Петербурге и Петергофе. Кинематографисты снимают историю отца Димитрия, правнука графа Николая Игнатьева. Он служит настоятелем храма Святителя Николая во Франкфурте.

В фильм войдет и третья личность из рода Игнатьевых — святитель Алексий митрополит Московский, он жил в XIV веке. Алексий был воспитателем Святого князя Дмитрия Донского, другом Преподобного Сергия Радонежского.

«Он управлял страной, был регентом при малолетнем князе Димитрии Донском, он подготовил фактически победу на Куликовом поле, изменил принцип престолонаследования, положив, таким образом, конец раздробленным феодальным распрям между русскими князьями и объединил раздробленные княжества вокруг неокрепшего тогда ещё Московского княжества. Он действительно человек государственного масштаба, и он тоже принадлежит к роду Игнатьевых», — рассказала на пресс-конференции в «Точке кипения» Марина Бутусова-Штутц.

Сам Николай Павлович Игнатьев — личность незаурядная. Он был блестяще образован: Пажеский корпус, Николаевская Академия Генштаба, где он второй за всю историю получил серебряную медаль. Он говорил на всех европейских языках. В возрасте 27 лет он отправился в Пекин, веря в свою счастливую звезду. Целый год он готовился к подписанию договора, и в 1860 году путем удивительных дипломатических действий без капли крови подписал его. Пекинский договор разграничил территории на Дальнем Востоке и закрепил за Россией современный юг Хабаровского края и Приморье.

Для отца Димитрия из Благовещенска была передана икона Святителя Николая, ее автором стал художник-иконописец Александр Гассан. Все, что было запланировано немецкими кинематографистами в Амурской области, удалось сделать благодаря поддержке губернатора Амурской области Василия Орлова. Большую информационную помощь оказало Амурское отделение Союза журналистов России.

Немецкие кинематографисты помимо Благовещенска планируют провести съемки в Хабаровске и во Владивостоке, в этих городах также появились инициативные группы по возвращению имени Игнатьева.

Летом 2020 года исполнится 160 лет со дня подписания Пекинского договора. Тогда же 160-летие отметит село Игнатьево. Организаторы планируют установить в центре села памятник Николаю Игнатьеву. Сейчас власти Чигиринского сельсовета оформляют участок земли, где он будет располагаться.

«Эскиз бюста на постаменте подготовит известный в Приамурье автор нескольких памятников Николай Неведомский. Бюст графа Николая Игнатьева планируют сделать подобным тому, что находится в городе Варна в Болгарии. Здесь графа чтут не меньше, чем в России. Из европейского государства в Приамурье уже прислали чертежи и размеры своего памятника Николаю Игнатьеву» — рассказал руководитель общественной организации «Шуми, Амур!» Евгений Ерёмин.

Подробнее — в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».