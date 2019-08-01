Благовещенец выплатил долг по алиментам под угрозой потери автомобиля

В Благовещенске отец-алиментщик чуть не лишился автомобиля. Мужчина накопил долг – он не выплачивал средства на содержание своего ребенка до тех пор, пока судебные приставы не вынесли постановление о запрете проведения регистрационных действий в отношении автомобиля должника.

Согласно решению Благовещенского городского суда, горожанин обязан выплачивать денежные средства на содержание своего ребенка. Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов, должник долгое время пренебрегал своими обязанностями. Задолженность превысила 280 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер понуждения. В частности, было вынесено постановление о запрете проведения регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику на праве собственности. Узнав об этом и понимая, что следующей мерой понуждения в его отношении может стать арест и дальнейшая продажа автомобиля, должник пришел в отдел судебных приставов и выразил желание полностью погасить долг. За то, что не платил вовремя, отцу пришлось заплатить исполнительский сбор – около 20 тысяч рублей. На следующий день должник внес полную сумму на депозитный счет. Деньги перечислили взыскателю.

«Напоминаем, что в управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области по вопросам алиментных обязательств работает горячая линия, где в течение рабочего времени принимаются звонки по номеру телефона (4162) 52-12-05, с последующим принятием оперативных мер в рамках исполнительных производств», – сообщает пресс-служба ведомства.