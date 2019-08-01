Гороскоп на 1 августа: Стрельцы вступят в конфликт, Весы воплотят в жизнь мечту

Восход Солнца: 04:57

Заход Солнца: 20:14

Солнце в Льве.

Овен. День отмечен активизацией стихий, тенденцией к разрушению. Требуется предельная осторожность и предусмотрительность. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку.

Телец. Упорство и твердость должны стать сегодня вашими помощниками во всех делах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. В личной жизни возможны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких.

Близнецы. Сегодня любое дело потребует особенного внимания и осторожности. Ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать или пускаться в явные авантюры.

Рак. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Проявляйте терпимость по отношению к близким. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы. Не исключены выгодные предложения.

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Лев. Благоприятный день для решения финансовых проблем.Вероятны выгодные предложения, которые вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте на свой страх и риск - прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия.

Дева. Этот день посвятите текущим делам. День, благоприятный для покупок, переустройства быта, ремонта. Вы сможете раскрыть свои творческие способности даже в самых обычных занятиях. Возможно, вам удастся добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали и что может сделать вас, как вам кажется, по-настоящему счастливым. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Весы. Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, сегодня велика, однако предстоящие расходы поглотят всю прибыль.

Скорпион. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Проявите сдержанность, иначе ваша внутренняя энергия, вырвавшись на свободу,разрушит все позитивное в отношениях с близким человеком.

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Стрелец. Не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Помните, что ваше обаяние может творить чудеса.

Козерог. День символизирует оплату кармических долгов. Возможно, что проблемы личной жизни скажутся на профессиональной сфережизни. Вероятны осложнения в отношениях с начальством, потеря работы или смена деятельности. Вам необходимо реально оценить происходящее. Помните,что сейчас не время отрекаться от взятых на себя обязательств.

Водолей. Этот день можно смело посвятить любви, семейным отношениям, новым знакомствам, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Сегодня звезды благоприятствуют и вашим финансовым делам. Не исключена выгодная коммерческая сделка, заманчивое предложение или выигрыш.

Рыбы. Опасный день. В первую половину дня возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Можно избежать конфликтных ситуаций, проявив проницательность и мудрость. Проведите вторую половину дня в тесном семейном кругу. Это сделать просто необходимо — вы начинаете отдаляться от семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев