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31 июля 2019, 23:23 0

В краеведческом музее пройдет дефиле вооруженных служилых XVII века

В краеведческом музее пройдет дефиле вооруженных служилых XVII века

В Амурском областном краеведческом музее 3 августа состоится интерактивная лекция «Одежда и вооружение служилых людей XVII века», организованная фондом социально ориентированных проектов и программ «Петропавловск» в рамках проекта «Албазинская археологическая экспедиция». Лекция начнется в 16 часов, а после состоятся показательные выступления реконструкторов.

С лекцией выступит Игорь Пахомов, представитель Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России», специалист по истории и исторической реконструкции XVII века. В мероприятии примут участие реконструкторы и историки из Благовещенска, Хабаровска и Москвы. Планируются показательные выступления реконструкторов с демонстрацией одежды и вооружения.

Как отметил ученый секретарь Фонда «Петропавловск», руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов, сейчас по всей стране растет интерес к истории XVII века, в том числе и к исторической реконструкции той эпохи. В Амурской области этот рост связан с привлечением внимания к истории Албазинского острога. Для углубления и развития такого интереса Фондом «Петропавловск» в Благовещенск приглашен представитель общероссийского реконструкторского объединения «Росрекон» Игорь Пахомов, который прочтет лекцию о реконструкции одежды и вооружения XVII века, обсудит с реконструкторами из Благовещенска и Хабаровска основные направления и перспективы исторической реконструкции в России и в Приамурье.

На лекцию приглашаются все желающие. Посещение мероприятия — по цене входного билета в музей.

Историческая реконструкция — продолжение большого проекта по исследованию Албазинского острога. В июле в музее была презентована монография «Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья», которая стала результатом 8-летнего исследования первого русского форпоста на Амуре.

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#Дальний Восток #история #культура

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