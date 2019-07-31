В Белогорске эвакуировали 31 человека, среди них мать с младенцем

Как сообщает администрация Белогорска, эвакуировали пострадавших от затопления три группы под руководством исполняющего обязанности главы администрации Александра Башуна и начальника управления ГО и ЧС Ивана Пивкина. В состав мобильных групп вошли представители прокуратуры, Белогорской больницы, сотрудники МЧС, пожарной части, межрайонного отдела полиции «Белогорский», военнослужащие, специалисты комитета по образованию, делам молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних.

«Эвакуация началась сегодня с 12:00. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям не оставили без внимания ни один дом. С каждым была проведена беседа, – рассказывает начальник управления ГО и ЧС Иван Пивкин. – На острове проживает около 150 человек. Но не все согласились на эвакуацию. Многие эвакуированные из своих домов люди размещаются у родственников, у некоторых есть жилье в городе. В общей сложности из затопленного поселка был эвакуирован 31 человек. Работы еще ведутся. Вскоре прибудет подкрепление, если придется будем работать и ночью на участке».

В Белогорске развернут один пункт временного размещения на 50 человек. Принято решение о расширении эвакопункта на базе школы № 5 для всех – детей и взрослых. «Утром в ПВР поступила одна женщина с семимесячным ребенком, но вскоре покинула его. Уехала к родственникам на время паводка», – объяснила председатель эвакокомиссии Галина Бурмистрова.

«Люди с ограниченными возможностями, пожилые, которые самостоятельно не в силах ухаживать за собой на время паводка, отправили в Амурскую участковую больницу, – рассказал главный врач Белогорской больницы Михаил Горбунов. – Там за ними будет должный уход и благоприятные условия проживания. В больницу Возжаевки направлены шесть человек».