В Белогорске эвакуировали 31 человека, среди них мать с младенцем
В среду, 31 июля, в Белогорске после повышения уровня воды в реке Томь началась эвакуация жителей поселка остров Старица. Решение о вывозе людей приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Всего на острове живут около 150 человек. Выехать согласились не все.
Как сообщает администрация Белогорска, эвакуировали пострадавших от затопления три группы под руководством исполняющего обязанности главы администрации Александра Башуна и начальника управления ГО и ЧС Ивана Пивкина. В состав мобильных групп вошли представители прокуратуры, Белогорской больницы, сотрудники МЧС, пожарной части, межрайонного отдела полиции «Белогорский», военнослужащие, специалисты комитета по образованию, делам молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних.
«Эвакуация началась сегодня с 12:00. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям не оставили без внимания ни один дом. С каждым была проведена беседа, – рассказывает начальник управления ГО и ЧС Иван Пивкин. – На острове проживает около 150 человек. Но не все согласились на эвакуацию. Многие эвакуированные из своих домов люди размещаются у родственников, у некоторых есть жилье в городе. В общей сложности из затопленного поселка был эвакуирован 31 человек. Работы еще ведутся. Вскоре прибудет подкрепление, если придется будем работать и ночью на участке».
В Белогорске развернут один пункт временного размещения на 50 человек. Принято решение о расширении эвакопункта на базе школы № 5 для всех – детей и взрослых. «Утром в ПВР поступила одна женщина с семимесячным ребенком, но вскоре покинула его. Уехала к родственникам на время паводка», – объяснила председатель эвакокомиссии Галина Бурмистрова.
«Люди с ограниченными возможностями, пожилые, которые самостоятельно не в силах ухаживать за собой на время паводка, отправили в Амурскую участковую больницу, – рассказал главный врач Белогорской больницы Михаил Горбунов. – Там за ними будет должный уход и благоприятные условия проживания. В больницу Возжаевки направлены шесть человек».
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