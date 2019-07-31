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сегодня, 20:35 0

Благовещенка, которую искали с апреля, найдена мертвой

Благовещенка, которую искали с апреля, найдена мертвой
Фото: instagram.com

Ксения Махмудова, пропавшая в Благовещенске 11 апреля, погибла. Сообщение об этом опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур». Информацию о трагедии корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили родственники погибшей.

Как сообщало информагентство, вечером 11 апреля женщина ушла из дома и пропала. Родственники обратились в полицию. Ксению искали до тех пор, пока в мае в реке – родственники не знают точно, Зее или Амуре, – не обнаружили тело. Опознать женщину не могли, тело пострадало от нахождения в воде.

«Вроде вещи ее были, но мало ли. Мы до последнего не верили, что она погибла, надеялись на лучшее. Но вот пришли результаты экспертизы ДНК, которые показали, что это действительно Ксения», – рассказала родственница погибшей.

В амурском следственном управлении пообещали дать комментарий по поводу гибели разыскиваемой.

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#происшествия

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