Благовещенка, которую искали с апреля, найдена мертвой

Как сообщало информагентство, вечером 11 апреля женщина ушла из дома и пропала. Родственники обратились в полицию. Ксению искали до тех пор, пока в мае в реке – родственники не знают точно, Зее или Амуре, – не обнаружили тело. Опознать женщину не могли, тело пострадало от нахождения в воде.

«Вроде вещи ее были, но мало ли. Мы до последнего не верили, что она погибла, надеялись на лучшее. Но вот пришли результаты экспертизы ДНК, которые показали, что это действительно Ксения», – рассказала родственница погибшей.

В амурском следственном управлении пообещали дать комментарий по поводу гибели разыскиваемой.