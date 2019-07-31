В Хэйхэ проводят дружеские соревнования по футболу среди детей

В Хэйхэ стартовали детские соревнования по футболу. Под эгидой детской футбольной лиги «Амурец» участие в матче приняли команды-победители первого этапа соревнований, который прошел в Благовещенске с 11 по 13 июня.

Это команды «Динамо» из Благовещенска, «Белогорец» из Белогорска и «Восток» из села Екатеринославка Октябрьского района. С китайской стороны представлены 15 команд.

«Игры будут проходить на протяжении трех дней. Все состязания разделены на три возрастные группы: дети 9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет. Наша задача – выиграть соревнования по всех группах. Ну, и конечно, для ребят это возможность проявить себя в игре и познакомиться с игроками других команд», – сказал президент детской футбольной лини «Амурец» Анатолий Кулик.

Церемония открытия состоялась на стадионе Народного центра спорта города Хэйхэ. «Спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения в наших странах и всегда был одной из приоритетных задач. Не сомневаюсь, что предстоящий турнир пройдет на высочайшем уровне, станет настоящим праздником для юных спортсменов», – сказал исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов.

Мэр города Хэйхэ отметил, что международные соревнования – эффективный способ популяризации спорта. «Дети – это будущее страны и надежда нации. Надеюсь, что юные спортсмены провинции Хэйлунцзян и Амурской области будут соревноваться на высоком уровне и привлекут большое число молодых людей к занятию спортом», – выразил надежду мэр города Хэйхэ Ма Ли.

Помимо спортивной части, для юных футболистов организована и культурная программа. Ребята посетят место строительства моста через Амур, музей градостроительства города Хэйхэ.

Вместе с юными амурчанами на международные соревнования отправились родители, два медицинских работника и тренеры.

Ранее для тренеров команд ДФЛ «Амурец» организовал обучение. Созданная в начале года спортивная лига обучила тренеров, купила и оснастила футбольным инвентарем команды. Активную помощь в развитии детского футбола и деятельности лиги «Амурец» оказывает компания «Петропавловск», сообщает правительство Амурской области.

Решение о проведении российско-китайских соревнований по футболу было принято губернатором Амурской области Василием Орловым и губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. В первом этапе, прошедшем в Благовещенске, в состязаниях приняли участие 300 спортсменов.