В Сибири и ДФО горят миллионы гектаров леса

Пока Приамурье борется с паводком, в соседних регионах полыхают лесные пожары. Огнем объято несколько миллионов гектаров леса. В Норвегии считают, что эти пожары могут привести к таянию льдов в Арктике. К борьбе подключился и голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

По сообщениям федеральных СМИ, режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Только в Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров, пишет RT.

Во Всемирном фонде дикой природы ситуацию назвали катастрофической, сообщает ТК «Звезда». «Можно сказать, что ситуация катастрофическая, но это такая, ставшая привычной катастрофа, потому что этот год в пожарном отношении хуже, чем прошлый, но пока не превысил масштабы самых катастрофических годов, которые были. У нас, по данным космического дистанционного мониторинга, около десяти миллионов гектаров лесов в среднем горят каждый год. А сейчас, по этим данным, с начала года горело около 12 миллионов гектаров лесов. И площадь действующих лесных пожаров сейчас приблизилась к четырем миллионам гектаров – 3,8 миллиона гектаров на сегодняшний день», – заявил координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

В Гринпис России также говорят, что в Сибири и на Дальнем Востоке — настоящая экологическая катастрофа: «Ситуация с лесными пожарами в восточной части страны давно перестала быть локальной проблемой сибирских и дальневосточных регионов и превратилась в экологическую катастрофу в масштабах всей страны. (…) Сейчас лесными пожарами охвачено около трех миллионов гектаров леса, в огне оказываются все новые огромные территории, пожары подходят к поселкам. Гигантское пространство Сибири до самого Урала затянуто едким смогом. Людям в Челябинске, Омске, Новосибирске, Красноярске нечем дышать, дым угрожает их здоровью и жизни». Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз остается сложным, пишет life.ru.

В связи с масштабными пожарами Медведев поручил главам регионов лично контролировать ситуацию.

Депутат фракции ЛДПР Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова предложила тушить пожары с помощью бомб. Об этом она написала на своей странице в социальной сети, приводя в пример опыт других стран. «В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1 000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» – написала парламентарий.

Тем временем другие страны пристально следят за ситуацией с лесными пожарами в российской Сибири.

Издание The Guardian опубликовало в своем Инстаграме видео и информацию о том, что полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, в том числе в Сибири. Указано, что гигантские столбы дыма от пожаров в Гренландии, Сибири и Аляске видны из космоса. А Всемирная метеорологическая организация заявила, что из-за этих пожаров в воздух за месяц поступило столько углекислого газа, сколько вся Швеция производит за год. Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды, разместил эту информацию на своей странице в социальной сети.

По мнению норвежских СМИ, масштабы лесных пожаров в Сибири настолько велики, что могут ускорить глобальное потепление и привести к таянию льдов в Арктике, сообщает ИА REGNUM. В совокупности лесные пожары затронули 3,2 миллиона гектаров сухой тайги на севере Республики Саха, а также в Красноярском крае и Иркутской области. Некоторые исследователи опубликовали снимки спутников НАСА, на которых видно, что смог от пожаров направляется в сторону арктических регионов — об этом пишет норвежская газета Verdens Gang («Верденс Гангс»).

«В настоящее время в тушении лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС России. Осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Республики Хакасия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием. В готовности к перебазированию находится 10 воздушных судов, в том числе 7 самолётов, 3 вертолёта, а также курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России», – отрапортовал на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами глава МЧС России Евгений Зиничев.