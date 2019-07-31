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31июля
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сегодня, 17:47 0

В Москве ограбили известного визажиста-андрогина Жимжима

В Москве ограбили известного визажиста-андрогина Жимжима
Фото: instagram.com/igorzhimzhim/

Популярного московского визажиста-андрогина Игоря Жимжима ограбили в его квартире на юго-востоке Москвы. Игорь лишился телефона и денег.

Визажист обратился в отделение полиции с заявлением о краже 30 июля. По словам визажиста, в ночь с понедельника на вторник группа неизвестных вломилась в его квартиру на улице Рождественской и забрала у него мобильный телефон.

Впоследствии со счетов Жимжима, по-видимому, с помощью установленного в смартфоне мобильного банковского приложения была снята денежная сумма в размере 40 тысяч рублей, сообщает Life.

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#шоу-бизнес

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