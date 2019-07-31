Гребень паводка на Зее смещается от Суражевки и Малой Сазанки вниз по течению

Гидрологи зафиксировали резкий подъем воды в реке Томь. В районе Белогорска за минувшие сутки вода поднялась на 74 сантиметра. С 8:00 до 12:00 31 июля уровень воды повысился еще на 14 сантиметров и достиг отметки 439 сантиметров, превысив отметку опасного явления (ОЯ*=400 см) на 39 сантиметров.

В верхнем течении Томи отмечается незначительный спад, в районе села Воскресеновка 31 июля за 4 часа вода упала на 1 сантиметр до отметки 619 сантиметров.

Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, при смещении паводка 1-2 августа у Белогорска ожидается подъем уровня воды до отметки 450-500 сантиметров (ОЯ=400 см). При прохождении паводка по реке Томь в зону подтопления могут попасть 13 населенных пунктов, расположенных в пойме реки: Белогорск, в Белогорском районе – села Междугранка, Никольское, Светиловка, Киселеозерка, Ключи, в Серышевском районе: села Белогорка, Бочкаревка, Паруновка, Тавричанка, Томское, Белоусовка, Лебяжье.

Гребень паводка по Зее проходит на участке Суражевка – Малая Сазанка и спускается ниже по течению. За сутки зарегистрированы подъемы воды до 0,3 метра, 31 июля подъемы сохраняются. 1- 2 августа гидрологи прогнозируют спад.

Пойма Зеи по всему течению затоплена на глубину от 0,8 до 2,7 метра. Уровни воды на участке Мазаново – Малая Сазанка сохраняются выше отметок опасного явления на 0,2 - 0,7 метра. По состоянию на 12:00 31 июля, в районе Суражевки уровень воды составил 778 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 78 сантиметров (ОЯ=700 см). Уровень Зеи в районе села Малая Сазанка на 12:00 – 1 015 сантиметров, это выше отметки опасного явления на 45 сантиметров (ОЯ=970 см).

Согласно прогнозу гидрологов, в районе Белогорья гребень паводка пройдет 2 августа с достижением отметок 780-830 сантиметров, что выше опасного явления (ОЯ=730 см). По состоянию на 12 часов, уровень Зеи около Белогорья достиг отметки 727 сантиметров (ОЯ=730 см).

В районе Благовещенска максимальный подъем в Зее до отметок 530-550 сантиметров ожидается 2 августа с выходом воды на пойму без достижения неблагоприятных и опасных отметок. С 3 августа в районе Благовещенска прогнозируется спад воды. Высокие уровни в Зее в районе Благовещенска не ожидаются в связи с аккумуляцией стока Амуром.

В Благовещенске уровень Зеи к 12:00 31 июля достиг отметки 530 сантиметров с выходом на пойму на 80 сантиметров (пойма=450 см; НЯ=600 см; ОЯ=720 см).

На Амуре от Игнашина до Джалинды продолжается спад на 15-36 сантиметров, а на участке Константиновка – Иннокентьевка наблюдается подъем уровней воды на 8-27 сантиметров.

По прогнозу Амурского ЦГМС, на Верхнем Амуре спад продолжится на 0,1-0,4 метра, На участке Константиновка – Иннокентьевка прогнозируется подъем на 0,1-0,3 метра без достижения неблагоприятных и опасных отметок. В районе Благовещенска спад продолжится.

На реке Селемдже наблюдается спад уровней воды на 0,2-0,9 метра, вода продолжает падать, сообщает пресс-служба областного правительства.

*ОЯ – опасное явление