ГИБДД опубликовала карту с местонахождением всех камер на дорогах

Уточняется, что раздел пока работает в тестовом режиме. В нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Его создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. Тогда Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — уточнила Волк.