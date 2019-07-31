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сегодня, 17:40 1

ГИБДД опубликовала карту с местонахождением всех камер на дорогах

ГИБДД опубликовала карту с местонахождением всех камер на дорогах
Фото: pixabay.com

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Уточняется, что раздел пока работает в тестовом режиме. В нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Его создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. Тогда Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — уточнила Волк.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 минут назад

    Очень интересное и многообещающее заявление со стороны Ирины Волк! Однако пройдя по ссылке становится очевидно, что сайт в этой части находится на доработке! Для чего Ирина заявляет о несуществующем?

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