В Белогорье в ожидании большой воды выкапывают картошку и поднимают вещи повыше

В Амурской области гребень дождевого паводка, затопивший населенные пункты в Селемджинском и Мазановском районах, смещается вниз по течению реки Зея. В пригороде Благовещенска, селе Белогорья, с тревогой ждут прихода воды. На окраине села уже подтопило огороды.

В среду, 31 июля, губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в Белогорье, чтобы оценить две возведенные дамбы. «Негативных последствий паводка в селе пытаются избежать всеми способами. Также грунтовые воды откачивают с помощью спецтехники. Считается, что при негативном сценарии развития событий уровень воды в Зее в этом районе будет сопоставим с уровнем 2013 года. В селе развернут полностью оборудованный ПВР», – говорится в сообщении правительства Амурской области.

На другом краю села, на улице Заозерная, жители беспокоятся – как бы не случилось повторение наводнения 2013 года, когда вода, затопив урожай, зашла в некоторые дома. По словам местных жителей, их не оповещали о том, что нужно эвакуироваться. «Проходили две женщины по дворам, спрашивали, сколько человек живет в доме, есть ли куда уехать в случае чего», – рассказала девушка. «Если вода придет, сумку соберу и поеду в город. Собаку отпущу с цепи и поеду к дочери. В 2013 году нас топило, и вот спустя шесть лет опять вода пошла», – говорит женщина.

«Я вчера звонила главе администрации, он сказал: "Ситуация стабилизировалась, Амур падает, Зея выходить из берегов не будет". Сегодня сюда выходим, а тут уже море. Вчера здесь воды не было», – уверяет местная жительница. О том же говорит ее сосед. Прошлым вечером он водил выгуливать своих собак. Воды, уверяет мужчина, не было.

Их огороды находятся на краю села, у железнодорожной насыпи.

В 2013-м году, когда было наводнение, вода проходила через трубы в насыпи. Тогда, по словам местных жителей, им пообещали, что трубы заделают и вода больше не будет угрожать участкам. Однако, уверены жители, трубы никто не заделывал, поэтому вода снова зашла на их участки. И если сегодня снова пройдет дождь, то влага может зайти и в дома. В подпольях она уже стоит.

«Соседи готовятся – холодильник подняли, упаковали вещи в большие мешки и на крышу стаскивали. Я пока только на шифоньер сложила вещи. Если вода придет, возьму вещи и пойду в автобус. Не смогу уже в таком возрасте залезть на чердак», – признается местная жительница.

«Точно так же все начиналось тогда, в 2013 году. – вспоминает ее соседка. – Не хочется повторения. Вода в доме была под окна! Это не грунтовая вода. И она поднимается очень быстро. Вчера не было, сегодня в 10 утра уже есть. Я позвонила в администрацию, мне сказали: "Это грунтовые воды". Прошлый раз было то же самое. У нас там дальше есть труба, нас убедили, что ее забетонировали в 2013 году. Сейчас пошли, посмотрели – ничего не забетонировано, вся вода идет сюда», – рассказывает владелица подтопленного огорода. В случае наступления воды, говорит женщина, им есть, куда эвакуироваться, и, тем не менее, ее возмущает то, что никто не откачивает воду и даже не пытается узнать, откуда она приходит.

«Одна машина качает, две стоят пустых, а здесь у людей огороды заливает!» – возмущается пенсионерка, приехавшая на велосипеде из другой части села.

«Вчера мы ходили – воды не было. МЧСовцы перекрыли там мешками. Я им звонил, просил, чтобы и здесь перекрывали. Сегодня только дожди прошли ночью, а вода уже крадется. У соседей вода уже стоит в огороде. Я никуда не уйду. У меня две собаки, кошка. Буду с ними здесь, в будке, жить! В 2013 году нас топило. Огород, веранда были в воде», – поделился мужчина. На веранде на память о наводнении осталась линия уровня воды.

Тем временем некоторые сельчане торопятся убрать урожай картошки. А кто-то идет на рыбалку.

«Ситуация меняется каждый час, поэтому на изменения нужно реагировать оперативно. Мы прекрасно понимаем, что гребень паводка еще не пришел, существуют только предварительные прогнозы, на которые мы ориентируемся. Необходимо принять все возможные превентивные меры. Отслеживается уровень воды, данные доводятся до жителей. Полностью готовы пункты временного размещения», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.