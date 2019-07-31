В Приамурье может подтопить 6 сел в Михайловском и Константиновском районах (видео)

Фото: Законодательное собрание Амурской области

В зону подтопления в ближайшие время могут попасть еще 6 населенных пунктов: село Калинино, село Чесноково, село Дим, село Поярково, село Новопетровка и село Орловка. Гребень паводка в Михайловском и Константиновском районах ожидается в ночь с 31 июля на 1 августа.

Как районы готовы к подтоплению проверил спикер амурского парламента Вячеслав Логинов. Уровень Амура в районе Константиновки по прогнозам может составить 750 сантиметров, это считается неблагоприятным явлением. В 2013 году река поднялась до 924 сантиметров. Районному центру затопление не грозит, 12-метровая дамба вокруг села сдержит подступающую воду. При этом в Новопетровке и Орловке возможно подтопление низинных улиц.

В Новопетровке работы по отсыпке и укреплению дамбы начались 29 июля, в Орловке начнутся 31 июля. В Амурском казачьем колледже в Константиновке развернут ПВР. Он готов принять от 90 до 150 человек.

В 4 селах Михайловского района пункты временного размещения готовы не полностью.

В Калининском ПВР, расположенном в Доме культуры, в случае ЧС придется эвакуировать 60 человек, в том числе 11 пенсионеров и 20 детей. При этом не хватает половины комплектов спальных принадлежностей. Глава сельсовета не смогла назвать пути эвакуации домашнего скота и данные об имеющихся в селе запасах еды и воды. В Чесноково не определено место под ПВР на 30 человек. В школе идет ремонт, в детском саду обустраивать пункт не рекомендуют санитарные нормы и правила.

«Люди до сих пор не верят, что их дома тоже может затопить. Опыт Селемджинского и Мазановского районов, куда вода пришла в считанные часы, ничему не научил. Более того, многие элементарно не знают и не следят за динамикой подъема рек, не понимают, по какому принципу и откуда идет вода. А все почему? Потому что им никто об этом не рассказывает. Подворовые обходы, которые должны уже были быть проведены, по какой-то причине не состоялись. Переговорил со всеми главами, дал максимально подробные инструкции, надеюсь, услышали», – сообщил Вячеслав Логинов.

Между тем, вода уже поступает в село Арсентьевка Михайловского района. Там за одну ночь резко поднялся уровень воды в реке Завитая.