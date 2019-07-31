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31июля
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сегодня, 17:15 0

Паводок нанес ущерб коммунальной инфраструктуре Приамурья на 5,6 миллиона

Паводок нанес ущерб коммунальной инфраструктуре Приамурья на 5,6 миллиона
Фото: pixabay.com

В Приамурье подсчитывают ущерб, нанесенный объектам коммунальной инфраструктуры региона в результате наводнения.

Согласно представленным отчетам глав муниципальных образований области, в Селемджинском районе на сегодняшний день подтоплена котельная и одна скважина в селе Норск. В Мазановском районе в селах Угловое, Таскино, Белоярово и Красноярово подтоплены 4 котельные, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«В настоящий момент известно об этих пострадавших объектах, но сбор информации продолжается. Для оценки ущерба сегодня нам необходимо собрать всю информацию по региону для принятия решения по устранению причинённого ущерба. На сегодняшний день предварительный ущерб составляет 5,6 миллиона рублей», – сказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

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#ЖКХ #наводнение #областная власть #экономика

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