Женщина в течение 37 лет хранила в холодильнике труп младенца

В США обычная женщина в течение нескольких десятилетий хранила в холодильнике мертвого младенца. 37 лет назад американка родила двух детей, один из которых был мертвым.

37-летний Адам Смит (Adam Smith) узнал о секрете своей матери после ее смерти. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку. «Мне 37, и она была там все эти годы. Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта», – рассказал мужчина.

Он вскрыл коробку и обнаружил в ней останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло. «У нее остались кожа, волосы и все остальное. Она превратилась в мумию», – резюмировал мужчина. Тогда он немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.

Личность мертвого младенца пока не установлена. Ожидается, что вскрытие позволит определить причину ее смерти, а анализ ДНК покажет, была ли она сестрой Смита. По его словам, мать упоминала своего мертворожденного ребенка, а родственники говорили о близнецах, которых она когда-то родила. Один из них появился на свет мертвым, а другого отдали на усыновление, сообщает «Лента.ру».

«Даже на смертном одре мать не сказала мне, что было в той коробке. Это наводит на мысль, что, возможно, она что-то сделала с этим ребенком и не хотела никому говорить, потому что боялась проблем», – резюмировал мужчина.

В феврале стало известно о случае в деревне Паловец на севере Хорватии. Там женщина хранила труп сестры в отдельной морозильной камере.