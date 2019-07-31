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31июля
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В подтопленном амурском селе считают, что из-за действий бизнесмена прорвало дамбу

В подтопленном амурском селе считают, что из-за действий бизнесмена прорвало дамбу

В конце прошлой недели, пытаясь защитить от паводка село Молчаново Мазановского района, местные власти приняли решение набирать для дамбы песчано-гравийную смесь на участке, принадлежащем предпринимателю. По словам чиновников, узнав об этом, собственник начал чинить препятствия. Но вторая сторона отрицает это.

Село Молчаново находится на берегу реки Зеи. Из-за надвигающегося паводка местная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности 28 июля приняла решение укреплять береговую линию – строить дамбу в 1,5 километра, чтобы защитить населенный пункт от большой воды.

Утром этого же дня приступили к работам. Чтобы не терять время, отгружать ПГС было решено на ближайшем к селу участке, который находится в частных руках – его кадастровый номер прописан в решении КЧС. По словам местных властей, в условиях режима чрезвычайной ситуации, у них есть право принимать такие решения для спасения населенного пункта.

«С 8 часов утра 28 числа весь день до утра 29 числа сыпали дамбу без перерыва. 29 июля весь день укрепляли ее и не давали нигде просочиться воде, сыпали вторым рядом. Часов в 6 вечера подъехал собственник, он живет в Благовещенске, и перекрыл КамАЗам выезд – поставил свой джип посреди дороги, устроил скандал. Люди остановились, ждали наше решение. Он подъехал к сельсовету, я стала объяснять, что защищаем село. Понимаете, у нас еще была эвакуация, тут была и прокуратура, и соцзащита, и полиция, я была занята, и на него у меня просто не было времени», – рассказывает и.о. главы Молчановского сельсовета Татьяна Аникина.

По словам Татьяны Владимировны, участок, о котором идет речь, имеет категорию земли сельхозназначения, и в 2017 году собственник обращался к властям с просьбой перевести землю в категорию промышленного назначения. Этот вопрос вынесли на публичные слушания. Против перевода высказались как жители, так и местные депутаты.

«И вчера он при сотрудниках МЧС предъявил мне: "Если ты мне сейчас пишешь гарантийное письмо, что земли будут переведены в земли производства, я дам разрешение на вывоз гравия". Он вызвал следственную группу, приехал начальник полиции Мазановского района – они помогали в эвакуации – и тоже стали объяснять: сейчас ЧС, и глава имеет право делать все, чтобы спасти село. А он кричит: "Нет, вы воруете с моей земли". Он остановил работы примерно с 6 часов вечера и до 12 ночи. Когда уже сказали, что начинает сочиться вода, вот-вот прорвет дамбу, мне пришлось сказать, чтобы сыпали, не слушая его, потому что выхода нет. В итоге утром дамбу прорвало, и все сказали, что это случилось потому, что мы упустили время», – говорит Татьяна Аникина.

Факт шантажа с указанием его свидетелей, а также последствия прорыва дамбы официально зафиксировали на заседании КЧС Молчановского сельсовета 30 июля. Там также указано, что именно вмешательство собственника и вынужденная остановка работ стали причиной прорыва укрепления береговой линии в 6:30 утра 30 июля.

В итоге оказались подтоплены приусадебные участки у 10 семей не только в самом Молчанове, но и в соседней Поповке. Кроме того, хлынувшим потоком воды в Молчанове затопило улицу Набережную протяженностью 2,5 километра, подъезд к ней протяженностью 500 метров от улицы Центральной. Из-за этого оказались отрезаны жители Набережной. Также были перемыты региональная дорога протяженностью 800 метров и два участка дороги, ведущие в село Поповка.

Свои претензии есть и у собственника участка. В распоряжении редакции оказалось электронное письмо, которое от его имени пришло в администрацию поздно вечером 29 июля. Там говорится, что из-за действия властей на его участке был нарушен плодородный слой почвы и было добыто около 10 тысяч тонн ПГС «для обустройства автомобильной дороги».

«В соответствии с Земельным кодексом РФ собственник несет ответственность за сохранность и использование по назначению земель сельскохозяйственного назначения. В связи с приведением администрацией Молчановского сельсовета земельного участка в непригодное состояние для сельскохозяйственного производства, прошу обеспечить внесение изменений в Правила землепользования и застройки, позволяющие осуществить изменение категории земель с сельхозназначения на земли промышленности. В случае непринятия данного решения, прошу привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в целях сельскохозяйственного производства», – указано в письме.

Фото участка

Каким образом участок используется для сельскохозяйственного производства и используется ли, представитель собственника пояснять не стал. Во время наводнения 2013 года с участка также брали гравий, но не власти, а организация. И тогда, говорят в администрации, претензий никаких не было.

Представитель собственника земельного участка ситуацию прокомментировал так: на место действительно выезжали, но просто зафиксировали факт добычи песчано-гравийной смеси.

«Вызвали сотрудников полиции для подтверждения данного факта и попросили документы на осуществление деятельности на данном земельном участке, чтобы при проверке дальнейшего земельного участка можно было предоставить документ контролирующему органу. Заранее собственника не уведомили о проведении работ, документы, подтверждающие право на проведение работ, также заранее не были предоставлены. Никаких препятствий по проведению работ по возведению дамбы не было, никто ничему не препятствовал», – заявил представитель.

Кроме того, по его мнению, администрация действовала незаконно.

«Эта земля сельскохозяйственного назначения, использование его для карьера незаконно. Собственник обращался в сельский совет для внесения изменений в правила землепользования и застройки, чтобы имелась возможность перевести данный участок в землю промышленности и использовать в дальнейшем как карьер, но получил отказ. Руководством сельсовета было принято решение использовать данный участок не по назначению. Была ссылка, что у них режим ЧС и поэтому они так поступают», – подытожил представитель собственника.

О том, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, пока неизвестно. Все силы и время местных властей сейчас уходят на борьбу с паводком и его последствиями.

Тем временем полиция проводит проверку.

«29 июля в МО МВД России "Мазановский" поступило сообщение от гражданина, что за селом Молчаново осуществляется разработка песково-гравийной смеси в карьере, расположенном на земельном участке сельхозназначения, принадлежащем его родственнику. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

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#наводнение

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    39 минут назад

    "На него не было времени"... А принять решение о том , чтобы вломиться на частную собственность время было?? Неплохо так отмазалась. Даже если режим ЧС, неужели человека никак не нужно уведомлять о том , что на его землю зайдёт левая техника и начнет делать какие-либо работы.. И ещё понравилось как выделили фразу "перегородил своим джипом" . Удивительно что ж ещё марку и год выпуска не написали. Нельзя никак без стереотипов???

  • full

    full
    31 минута назад

    Полуторакилометровая дамба за сутки???? Я вас умоляю!.

  • Rumpelstiltskin

    Rumpelstiltskin
    26 минут назад

    Главное с изменением категории земельного участка собственника по бороде пустили, а теперь разрыли его сельхозку) Мож он после отказа в переводе там картоху бы решил садить) Пущай теперь чиновники села Молчаново Мазановского района за свой счет заказывают предпринимателю проект рекультивации земель сельхоз назначения и оплачивают все работы по рекультивации его участка

  • Feliks

    Feliks
    20 минут назад

    Наказать гада по всей строгости!!! За шантаж и воспрепятствование МЧС! Люди село спасали, а это мало того что мешал, так ещё и шантажировал. Надо над ним провести публичный и показательный суд, что б остальным подобным "негодяям" повадно не было!

  • Туж2

    Туж2
    15 минут назад

    Это капитализм ребятки..

    А вы как хотели...

    Собственник..

  • Feliks

    Feliks
    9 минут назад

    "в условиях режима чрезвычайной ситуации, у них есть право принимать такие решения для спасения населенного пункта." Если это решение действительно предусмотрено законом, то у владельца джипа серьёзные проблемы. Так что товарищ бегом на поклон в администрацию, ну типо бес попутал, перепел и т.п.))))

  • Квочка

    Квочка
    5 минут назад

    Не перевелись ещё гады на земле

  • Feliks

    Feliks
    1 минута назад

    Вот как можно быть такой мразью, за спиной "люди гибнут", а он о кошельке думает, о выгоде. Ещё и додумался шантажировать. На нары его годика на 2-3, пусть его там научат как родину любить;)

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