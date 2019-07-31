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сегодня, 16:44 0

В Приамурье объявили набор добровольцев для устранений последствий паводка

В Приамурье объявили набор добровольцев для устранений последствий паводка
Фото: Амур.инфо

Общественная палата Амурской области объявила набор добровольцев для формирования групп помощи в устранении последствий наводнения в регионе. Планируются однодневные выезды в выходные дни в Мазановский район и близлежащие территории, затронутые паводком.

Первый выезд намечен на ближайшее время. Помогать будут пожилым людям, не имеющим родственников, многодетным семьям и другим нуждающимся жителям подтопленных территорий.

Работа добровольцев заключается в расчистке подворий, уборке мусора, восстановлении хозяйственных построек и важных социальных объектов.

Транспортное обеспечение, инвентарь (перчатки, грабли) и питание добровольцев обеспечит направляющая сторона. С собой необходимо иметь экипировку: резиновые или болотные сапоги, спецодежду или теплый спортивный костюм, сменную одежду.

В группу включаются физически выносливые добровольцы любого пола в возрасте от 18 лет.

Анкету добровольца необходимо направить на электронный адрес op-adm@mail.ru или в WhatsApp по номеру: 89682465017. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 (4162) 22 16 48.

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#наводнение #помощь

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