Василий Орлов инициирует законопроект об обязательной эвакуации в режиме ЧС

Фото: правительство Амурской области

30 июля губернатор Амурской области работал в пострадавших от наводнения Селемджинском и в Мазановском районах. Он посещал ПВРы Февральска и Новокиевского Увала. На одной из встреч с подтопленцами глава сообщил, что собирается обращаться в Москву с инициативой принятия федерального закона об обязательной эвакуации.

Сейчас в Амурской области многие жители подтопленных сел отказываются эвакуироваться. В частности, десятки людей остались ждать спада воды в Норске Селемджинского района. На сопку ушли от большой воды жители Углового Мазановского района. На чердаках и крышах днюют и ночуют некоторые жители Богословки. Эвакуироваться отказались многие жители Желтоярова. В основном люди не хотят уезжать из-за животных. Сельчанам передают воду, продукты, сухие пайки. Провизию доставляют в том числе вертолетами.

По информации правительства Амурской области, на вечер 30 июля более 10 тонн воды уже получили жители Селемджинского района и 2,5 тонны жители Мазановского района. В ближайшее время им доставят еще 25 тонн воды.





«Проблем с продовольствием в подтопленных селах нет. 390 сухих пайков отправлены в Мазановский район по заявке. Это с расчетом на 3 дня на 130 человек. Там нет возможности приготовить обычные продукты, поэтому подтопленцам предоставляются сухпайки. Сигареты, которые просят подтопленцы, предусмотрены в специальных методичках. Их покупают пострадавшим от паводка спонсоры», – объяснила заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

На встрече с жителями ПВР губернатор Амурской области объяснил свою позицию по поводу отказов от эвакуации.

«Мы их, естественно, кормим, сухие пайки даем, даем воду и так далее. Это все неправильно. Почему? Потому что видите, с какой периодичностью нас топит, а когда нас снова затопит, если мы их, извините за выражение, перекормим, там (на сопках, крышах – Прим.ред.) завтра полсела будут сидеть. Ситуация не в деньгах. Ситуация заключается в том, что если бы сейчас сюда пришел циклон, то оттуда бы их вывезти нельзя было бы никак, туда бы ни вертолет не прилетел, ни лодкой их не забрать.

Одно дело, когда ты сидишь в сухую погоду на крыше ждешь денек-другой, а когда полило, что нам делать? Это первое. Второе: мы там держим – конкретно в Богословке – 32 спасателя. 32 человека там сидят, только чтобы этих людей накормить и напоить. Между тем у нас паводок идет вниз, и там тоже находятся люди, которых надо спасать. Поэтому еще раз говорю, дело тут не в сигаретах. Дело в том, чтобы в следующий раз это предотвратить. Мы будем в Москву обращаться, чтобы закон был прописан, когда вводится режим ЧС, в обязательном порядке нравится или не нравится – собрались, уехали. Лучше вас здесь охранять, лечить, кормить, поить, чем там собирать по кучкам», – сказал подтопленцам Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо о необходимости принятия федерального закона о принудительной эвакуации ранее высказывался глава Селемджинского района Мухамед Беков.

«Я считаю, что нужно принимать на уровне РФ закон, который бы позволил службам, обеспечивающим защиту людей и сохранность их жизни – МЧС и остальным, – осуществлять принудительную эвакуацию. Люди должны понимать, что, оставаясь на местах, они создают больше проблем не только себе, но и службам. То есть каждый день ты должен отправлять туда еду, сотрудников, которые пробираются по пути, который также может быть связан с возможностью гибели тех же сотрудников.

Второй вопрос, который возникает – это антисанитария. Надо понимать, что затоплены все скважины, нет чистой воды, нет возможности принять душ, другие гигиенические процедуры. Все это вместе может дать и вспышку эпидемии. То есть угроза не только в том, что люди могут погибнуть от наводнения или голода, но также от болезней, которые могут возникнуть следом», – говорил глава Селемджинского района.