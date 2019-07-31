В трех амурских селах, куда зашла вода, восстановили электроснабжение

Фото: пресс-служба ДРСК

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») восстановили электроснабжение в селах Мазаново, Новокиевка, а ранее, 28 июля, – в Норске Амурской области. Сегодня организованы аварийно-восстановительные работы в селе Белоярово и, если позволит уровень воды, – в селах Таскино и Путятино.

Передвигаться бригадам Амурских электрических сетей для проведения аварийно-восстановительных работ и осмотра подтопленного оборудования приходится на лодках и катерах МЧС или же пешком в специальных непромокаемых костюмах. Дополнительно в Мазановский район переброшен вездеход из другого структурного подразделения амурского филиала ДРСК. Сегодня на этом вездеходе бригада осмотрела ВЛ 10 кВ в сторону села Угловое.

«Амурские электрические сети направляют все силы и средства на предотвращение и ликвидацию последствий паводка для энергооборудования, обеспечивая безопасность людей и сохранность подстанций. При этом безопасность людей у нас на первом месте, – рассказал главный инженер Амурских электрических сетей Александр Воробьев. – Наши специалисты ведут круглосуточное наблюдение за состоянием оборудования, которое оказалось в зоне подтопления, за уровнем рек, с целью оперативного решения вопросов по энергоснабжению потребителей. Там, где уходит вода, бригады оперативно приступают к подключению потребителей к электроснабжению, а ниже по течению бригады дежурят для своевременного отключения трансформаторных подстанций. Электричество и вода – смертельное сочетание».

По состоянию на 6 часов утра 31 июля были подтоплены 122 воздушных линии электропередачи (3 105 опор стоят в воде), 1 подстанция 35/10 и 37 ТП 10/0,4 кВ. Под угрозой подтопления – ЛЭП и ТП в селах Бардагон, Черниговка, Усть-Ивановка, Прядчино, Натальино, Владимировка, в городе Белогорск.

Амурские электрические сети просят жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности. Нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов следует сообщить об этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства, сообщает пресс-служба ДРСК.