Информация о залитых участках дорог в Приамурье, где закрыт проезд

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Госавтоинспекция Приамурья призывает водителей заранее планировать свой маршрут движения. В настоящее время в Амурской области закрыты для проезда транспорта 11 участков дорог регионального и межмуниципального значения.

На затопленных участках дорог несут службу сотрудники ГИБДД. В их задачи входит регулирование дорожного движения, обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники в места производства дорожных работ, разъяснительная работа с водителями. А кроме того – содействие транспорту, участвующему в ликвидации последствий ЧС, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В Архаринском районе закрыт участок автомобильной дороги регионального значения Новоспасск – Иннокентьевка с 26 по 26,2 километры.

В Серышевском районе закрыт участок автомобильной дороги регионального значения Белогорск – Бочкарёвка с 1,8 по 3,3 километры.

В Благовещенском районе закрыт участок автомобильной дороги регионального значения Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка с 5,8 по 11,9 километры.

В Мазановском районе закрыты участки автомобильных дорог регионального значения: Серышево – Сапроново – Н. Увал с 72 по 85 километры; Введеновка – Н. Увал – Февральск с 0-го по 2 километры, с 66 по 67 километры, с 132,1 по 132,3 километры.

В Селемджинском районе закрыт участок автомобильной дороги регионального значения Введеновка – Н. Увал – Февральск с 186 по 204 километры.

В Ромненском районе закрыт участок автомобильной дороги регионального значения Ромны – Смоляное с 20 по 23 километры.

В Михайловском районе закрыт участок автомобильной дороги регионального значения Дим – Новопетровка с 11 по 12 километры.

В Свободненском районе закрыт подъезд к селу Сохатино с 11,3 по 24,9 километры.