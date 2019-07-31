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31июля
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сегодня, 15:31 0

Ученые создали клетки для лечения рака

Ученые создали клетки для лечения рака
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Ученые Имперского колледжа Лондона впервые создали искусственные клетки, которые могут воспринимать факторы окружающей среды и выделять химические вещества в ответ на раздражители. Исследователи считают, что эти клетки смогут спасти людей от рака.

Искусственная клетка состоит из мебраны с порами, через которые проникают ионы кальция. Внутри нее содержались пузырьки с ферментами, которые активировались кальцием. Ферменты в свою очередь способствовали высвобождению флуоресцирующих частиц. По словам ученых, им удалось создать простой метаболический путь, поскольку не нужно было придумывать механизмы по очистке от побочных продуктов, которые для живой клетки представляли бы опасность.

Ученые считают, что подобные разработки могут применяться в биотехнологии и медицине. Искусственные клетки подходят для распознавания биологических маркеров раковых опухолей и синтеза лекарственных веществ в организме. Кроме того, клетки могут обнаруживать тяжелые металлы в окружающей среде и выпускать вещества, связывающие и обезвреживающие загрязнители. В ближайшее время пройдет большой эксперимент по лечению рака этими клетками, сообщает «Лента.ру».

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