Амурчанин сядет на 8 лет за разбой и грабеж

Восемь лет в исправительной колонии строгого режима проведет молодой житель Архаринского района за преступления в отношении пенсионера. Архаринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя.

Молодой человек признан виновным в грабеже, а также в совершении разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище.

Согласно материалам дела, первое преступление в отношении пенсионера, молодой человек совершил еще подростком. В ноябре 2018 года он пришел к жертве домой, увидев у него в кармане 12 тысяч рублей, выхватил деньги и убежал.

В феврале 2019 года, находясь в алкогольном опьянении, осужденный проник в дом к тому же мужчине. Угрожая ножом, он потребовал у пенсионера деньги. Потерпевший, испугавшись за свою жизнь, их отдал.

В судебном заседании юноша вину признал, в содеянном раскаялся, попросил прощения у потерпевшего, сообщается на сайте амурской прокуратуры.

Преступление молодой человек совершил в период испытательного срока при отбывании условного наказания. В связи с этим суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.