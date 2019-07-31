В 2018 году Приамурье посетили 58 тысяч туристов-иностранцев

Фото: Амур.инфо

Амурстат опубликовал сведения о состоянии и развитии туризма в Амурской области в 2018 году. В прошлом году почти все иностранные туристы, принятые амурскими турфирмами, прибыли из Китая. Их численность составила 58 тысяч человек, тогда как в 2017 году – 64,9 тысячи.

На конец 2018 года в Приамурье туристскую деятельность осуществляли 64 организации (в 2017 году – 60). Из них 3 фирмы занимались только туроператорской деятельностью, 14 – туроператорской и турагентской, 47 – только продвижением туров.

В 2018 году от реализации туристического продукта поступило средств в размере 502,1 миллиона рублей (в том числе 83,7 миллиона – сумма комиссионных, агентских и иных вознаграждений). Расходы на приобретение прав на услуги сторонних организаций, используемых туроператорами при производстве туристского продукта, составили на территории России 138,5 миллиона рублей, за ее пределами – 185,8 миллиона.

В 2018 году турфирмами Амурской области было реализовано населению 55 тысяч турпакетов (в 2017 году – 45 тысяч). Число обслуженных туристов – 99,5 тысячи человек (в 2017 году – 96,9 тысячи). Из них 41,7 % – граждане России и 58,3 % – иностранные граждане (в 2017 году – 33 % и 67 % соответственно).

Самой посещаемой россиянами зарубежной страной, как и в предыдущие годы, продолжал оставаться Китай – 44,8 % от всех отправленных турфирмами за границу. Также пользовались в 2018 году большой популярностью Вьетнам и Таиланд – 26,8 % и 23,1 % соответственно.

В турах по России в 2018 году побывало 2,3 тысячи граждан РФ (в 2017 году – 2,7 тысячи). Лидирующие позиции среди мест отдыха в России занимает Краснодарский край – в нем побывало 38,5 % туристов, отправленных в туры из Амурской области. Также российские туристы традиционно предпочитали отдых и экскурсии по Санкт-Петербургу (12,5 %), Приморскому краю (12,4 %), Москве (8,8 %), Республике Крым (8,4 %), Амурской области (8,2 %).