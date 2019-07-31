Леонардо Ди Каприо начал борьбу с пожарами в Сибири
Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды. Ранее звезда неоднократно освещал проблемы экологии и в этот раз включился в борьбу с лесными пожарами, охватившими Сибирь.
Свое отношение к природной катастрофе он выразил в социальной сети. Там он выложил видео, на котором приводятся различные данные по пожарам в Сибири, в том числе о том, что площадь возгораний достигает протяженности в 100 тысяч футбольных полей. В подписи к видео говорится, что беспрецедентные объемы лесных пожаров, дым от которых виден даже из космоса, провоцируют огромные выбросы углекислого газа в атмосферу Земли и влияют на климат всей планеты, сообщает телеканал «Звезда».
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#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался природных проблем Земли, к примеру, связав рекордные морозы в Якутии и угрозу жизням местных жителей с изменением климата.
Синоптики рассказали, что смог от пожаров в Сибири может вскоре дойти до Москвы, если места возгорания накроет антициклон. Чтобы дым добрался до Москвы, ему нужно завоевать Сибирь, а центр управления циркуляцией в нем должен будет расположиться в низовьях Оби и Иртыша.
Российские звезды тоже не остаются в стороне и публикуют в своих социальных сетях призывы к действиям. Акцию #потушитепожарысибири уже поддержали Сергей Шнуров, певица Валерия, Сергей Зверев, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и многие другие.
Помимо этого, пользователями Сети была запущена петиция с требованием потушить пожары в Сибири. 31 июля она набрала почти 800 тысяч подписей. Люди просили ввести ЧС и спасти от огня и дыма леса, людей и животных.
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Я не знаю, есть ли смысл в этих обращениях и может ли мой пост привлечь внимание к тому, что сейчас происходит в Сибири и на Дальнем Востоке, где бушует пожар и гибнет все живое. Где от огня бегут, спасаются, но умирают животные, где задыхаются от дыма люди, которые не могут дождаться помощи. Миллионы гектаров живого леса не вернуть, что ушло вместе с ним - страшно представить. Я обращаюсь ко всем, в чьей власти остановить это – примите все возможные меры. Все, кто читает этот пост – делитесь им и подписывайте петицию (ссылка в шапке профиля), которая поможет ввести режим ЧС и выделить из бюджета дополнительные средства на борьбу с пожарами #СпаситеСибирь #потушитепожарывсибири
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