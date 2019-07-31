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Леонардо Ди Каприо начал борьбу с пожарами в Сибири

Леонардо Ди Каприо начал борьбу с пожарами в Сибири
Фото: Ylvers с сайта Pixabay

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды. Ранее звезда неоднократно освещал проблемы экологии и в этот раз включился в борьбу с лесными пожарами, охватившими Сибирь.

Свое отношение к природной катастрофе он выразил в социальной сети. Там он выложил видео, на котором приводятся различные данные по пожарам в Сибири, в том числе о том, что площадь возгораний достигает протяженности в 100 тысяч футбольных полей. В подписи к видео говорится, что беспрецедентные объемы лесных пожаров, дым от которых виден даже из космоса, провоцируют огромные выбросы углекислого газа в атмосферу Земли и влияют на климат всей планеты, сообщает телеканал «Звезда».

Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался природных проблем Земли, к примеру, связав рекордные морозы в Якутии и угрозу жизням местных жителей с изменением климата.

Синоптики рассказали, что смог от пожаров в Сибири может вскоре дойти до Москвы, если места возгорания накроет антициклон. Чтобы дым добрался до Москвы, ему нужно завоевать Сибирь, а центр управления циркуляцией в нем должен будет расположиться в низовьях Оби и Иртыша.

Российские звезды тоже не остаются в стороне и публикуют в своих социальных сетях призывы к действиям. Акцию #потушитепожарысибири уже поддержали Сергей Шнуров, певица Валерия, Сергей Зверев, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и многие другие.

Помимо этого, пользователями Сети была запущена петиция с требованием потушить пожары в Сибири. 31 июля она набрала почти 800 тысяч подписей. Люди просили ввести ЧС и спасти от огня и дыма леса, людей и животных.

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Я не знаю, есть ли смысл в этих обращениях и может ли мой пост привлечь внимание к тому, что сейчас происходит в Сибири и на Дальнем Востоке, где бушует пожар и гибнет все живое. Где от огня бегут, спасаются, но умирают животные, где задыхаются от дыма люди, которые не могут дождаться помощи. Миллионы гектаров живого леса не вернуть, что ушло вместе с ним - страшно представить. Я обращаюсь ко всем, в чьей власти остановить это – примите все возможные меры. Все, кто читает этот пост – делитесь им и подписывайте петицию (ссылка в шапке профиля), которая поможет ввести режим ЧС и выделить из бюджета дополнительные средства на борьбу с пожарами #СпаситеСибирь #потушитепожарывсибири

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Просмотров всего: 57

#пожары #шоу-бизнес

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