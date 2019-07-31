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Благовещенка жалуется на свалку на кладбище в Моховой Пади

Благовещенка жалуется на свалку на кладбище в Моховой Пади
Фото: Амур.инфо

На кладбище, которое находится в районе железнодорожной станции в Моховой Пади, образовалась помойка, сообщила информационному агентству благовещенка Екатерина Акименко. За этой ситуацией девушка наблюдает уже полгода.

Фото, которые Екатерина прислала в редакцию, сделаны 30 июля.

«Я приехала бабушку проведать. Помойка кругом. Люди меняют оградки, убирают могилки и что приносят с собой, тут же это все выкидывают. Хотя, если зайти дальше, в лесок, там чисто, а на кладбище ­– помойка. А есть же могилы, на которые уже никто и не приходит, убирать некому», – рассказала Екатерина Акименко.

«Почему мусор не вывозят, непонятно. Дорогу там не сильно размыло, я на малолитражке добралась спокойно. Говорят, что это частное кладбище. Информации в интернете об администрации кладбища, чтобы обратиться по поводу мусора, я не нашла», – добавила девушка.

В пресс-службе администрации Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что кладбище городское. Очистить его от мусора в связи с поступившей жалобой, планируют в ближайшее врем силами ГСТК. Между тем людей, которые причастны к появлению на кладбище мусора, призывают быть аккуратнее и впредь не устраивать подобного.

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#мусор

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