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31июля
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сегодня, 14:38 0

Жителей Серышева предупредили о возможном подтоплении домов и огородов

Жителей Серышева предупредили о возможном подтоплении домов и огородов
Фото: Амур.инфо

В поселке Серышево всю ночь шел сильный ливень. Жители говорят, что вода затопила участок дороги на Украинку. О возможном подтоплении домов и огородов сельчан предупреждает администрация Серышевского района.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории района и поселка Серышево предупреждаем вас о возможном подтоплении ваших домов и придомовых территорий.

Просим вас организовать мероприятия по сохранению вашего имущества, собрать необходимые документы и вещи. В случае затопления направляться в сторону здания районной администрации», – говорится в сообщении администрации.

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Уважаемые жители п.Серышево! В связи со сложной паводковой обстановкой на территории района и поселка Серышево, предупреждаем вас о возможном подтоплении ваших домов и придомовых территорий. Просим вас организовать мероприятия по сохранению вашего имущества, собрать необходимые документы и вещи. В случае затопления направляться в сторону здания районной администрации. #серышево #серышевскийрайон #открытыймуниципалитетсерышевскийрайон #чссерышевскийрайон

Публикация от Серышевский район (@seryshevskiy_rayon)

31 июля в Серышеве проводят подворовый обход жителей. Также по поселку ездит машина, оповещающая людей о возможном подтоплении.

«Ночью пошел дождь. Ливень большой. По дороге на Украинку, через дорогу пошла вода в одном месте – на участке ближе к Украинке. С речки нас не затапливало. В районе действует режим ЧС. Сейчас выезжают люди и смотрят, где прокопать можно. Сейчас идет полный обход, и машина с мегафонами людей будет оповещать, чтобы люди не расслаблялись. Мы и до этого предупреждали людей – тех, кого подтапливало в прошлый раз. В ПВР у нас школе № 2. Потом уже будем смотреть, если у кого огороды затопит», – сообщил Амур.инфо глава пгт Серышево Александр Дегасюк.

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#МЧС #наводнение

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