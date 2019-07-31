В Белогорске превышен уровень наводнения 2013 года (видео с высоты)

Фото: администрация г. Белогорска

Реальность оказалась хуже прогнозов: уровень воды в Белогорске стремительно растет. По состоянию на 12:00 река Томь поднялась до 435 сантиметров. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра. В зоне затопления дачи Междуречья, острова Старица, жилой фонд правобережья реки Томь.

По распоряжению главы Белогорска с 5:00 на территории городского округа начался повторный подомовый обход жителей поселка остров Старица. Развернут временный пункт размещения на базе средней школы № 5. Организована доставка продуктов питания в ПВР, а также бесплатной для жителей воды и хлеба в поселок Остров Старица.

«По указанию главы города сотрудники управления по делам ГО и ЧС еще ночью начали устанавливать сигнальные вешки (черенки от лопат) в районе поселка остров Старица и оградительную ленту для обозначения дороги, соединяющую поселок с неподтопленной территорией и которую должно было утром перемыть, – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – Пока ставили в одном месте, неизвестные в другом месте украли часть ограждения и вешки. Пришлось ставить дополнительные».

По данным подворового обхода, на острове проживает 148 человек, из них 28 детей, расположены 75 домов. С 8:00 перекрыт въезд транспорта через Бочкаревский мост. Река подмывает дорогу.

По решению Станислава Мелюкова в 10:40 в администрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участниками стали представители правоохранительных органов, прокуратуры, госпожнадзора, руководители муниципальных предприятий, заместители главы города.

«Основная претензия некоторых людей, попавших в зону подтопления, в том, что их не предупредили, что воды будет так много, – отметил в ходе совещания исполняющий обязанности главы администрации Александр Башун. – Действительно, мы предупреждали людей, что будет подъем воды до 400-450 сантиметров. На уровне 2013 года (430 сантиметров). И пик ожидается 1-2 августа. Эти прогнозы нам передали МЧС и Росгидромет. А сегодня выясняется, что такой, причем стремительный подъем воды произошел на двое суток раньше прогноза. А самое главное, как говорят гидрологи сейчас, что вода в Томи может подняться еще на 1 метр. То есть уровень Томи составит 500 и выше сантиметров».

Решением КЧС принято решение об эвакуации жителей поселка остров Старица. В зону затопления выехали три мобильные группы в составе сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних.

«Главное внимание детям и женщинам, людям с ограниченными физическими возможностями, – рассказала председатель эвакокомиссии Галина Бурмистрова. – ПВР уже развернут на 50 человек. Принято решение о расширении эвакопункта на базе школы № 5 для всех: и детей, и взрослых. Утром в эвакопункт доставлена первая женщина с ребенком».

Решением КЧС с 14:00 поселок остров Старица будет обесточен. Все службы городского хозяйства работают в условиях ЧС.