Восемь лет назад Благовещенск был атакован смерчем

Фото: Амур.инфо

На сегодняшний день главные новости об Амурской области связаны с прохождением по территории региона паводка. Восемь лет назад информационное пространство пестрело сводками, связанными с другим стихийным происшествием – смерчем в Благовещенске.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», природное явление возникло 31 июля 2011 года около 19 часов вечера. По словам очевидцев, высота смерча была примерно с 9-этажный дом. Сильнейший ветер выкорчевал деревья с корнями, сорвал кровлю с крыш, оборвал линии электропередачи, перевернул многотонные грузовики. Моментально несколько районов города оказались обесточенными.

«Я была дома. Вдруг вижу: в окне пролетает кусок пенопласта, потом еще куски, какие-то ошметки, шифер. Когда вышли на улицу, увидели, что на окрестных домах посносило шифер с крыш, разметало металлопластиковые конструкции с балконов, где-то в окнах выбиты стекла. Вся улица Театральная покрыта шифером. Многие повыходили на улицу, ходят с фотоаппаратами, видеокамерами», – рассказывала тогда агентству свидетельница разгула стихии.

«Воронка была большая, черная. Наверное, точно с девятиэтажный дом. Было очень страшно. Смерч разметал крыши где-то в районе торговой базы "Бакалея", выбил стекла в окнах домов и ушел куда-то в сторону Чигирей», – делилась впечатлениями жительница второго микрорайона.

Стало известно и о том, что травмы получили 14 человек, один пострадавший скончался. Позже сообщалось, что, предварительно, за медицинской помощью обратились 28 человек. В областном центре Приамурья ввели режим ЧС.

1 августа, на следующий день после прохождения смерча, журналисты беседовали с пострадавшими. Одна из них – Галина Ивлева. Женщина вышла подышать свежим воздухом и стояла возле дома. Мощный вихрь сбил ее с ног, но пенсионерка сумела ухватиться за поручень рядом с подъездом.

«Я посмотрела, вроде хорошо на улице, и вышла погулять. Спустилась вниз, а там идет туча, – рассказывала пенсионерка. – Я три шага сделала, назад. Не успела. Налетело что-то. Там у нас ступеньки и что-то прибито, чтобы держаться. Я зацепилась. Как начало меня трясти! Я думаю: сейчас меня унесет, господи, как же мне удержаться. И он раз – и нету. Страшно мне было. Меня всю трясло, а сверху на меня упал блок цемента с крыши. Я почувствовала, что ничего не треснуло и боль… Я в подъезд зашла, на четвертый этаж поднялась».

4 августа появилась информация о том, вихрь нанес Благовещенску ущерб на 90 миллионов рублей. Тогдашний губернатор Приамурья Олег Кожемяко попросил православных о проведении молебна. Священнослужители и прихожане помолились о том, чтобы Амурская область избавилась от напастей.

Жертвами разрушительного смерча стали два человека. Один из них – общественный деятель Сергей Кареев. Сергей Анатольевич умер в областной клинической больнице. Второй – Александр Бухтияров из Райчихинска.

Воспоминаниями о событиях 8-летней давности делятся пользователи социальных сетей (орфография и пунктуация сохранены).

«А началось все с маленького смерча идущего по грузовой таможне. Люди плывшие на прогулочном в восторге начали снимать на телефоны. Прогулочный пошел дальше в сторону р.Зеи, а смерч в город. Со стороны Зеи было видно столб идущий по городу, который при усилении, дважды становился похож на воронку».

«Я помню этот день, сидели дома в гости собирались вышли на улицу и офигели думали войны началась».

«Мы живём в районе таможни, смерч шел через наш дом на Политехнической. Снес часть крыши, ломал тополя, на балконе повисли огромные ветки. во дворе с корнем вырвал огромный тополь, который упал на автомобиль. Снес крышу общежития! Смерч только набирал силу. Через Ленина и третью поликлинику пошел на МР».

«Мы с центра ехали по Кольцевой, увидели как в небе воронка распалась, "Огосебе", переехали через Новотройку и охренели как он там погулял».

«Кота по квартире два часа искали. Окна захлопнулись как взрыв».