Плачет дождями Амурская область: прогноз погоды на 1 августа

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1 августа изменений погоды в Амурской области нет: облачно с прояснениями, местами слабые, умеренные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах сильные, очень сильные дожди и ливни. Ночью местами туман.

Сила северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13...18, местами на севере – до 9 градусов. Днем – 25...30, в дожде местами – около 20.

В Благовещенске ночью облачно, слабый дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7, утром – до 11 метров в секунду. Температура воздуха – 18...20. Днем переменно облачно, без существенных осадков. Ветер с северо-запада подует со скоростью 2-7, в порывах – до 14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.