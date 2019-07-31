В Зее для туристов создали визит-центр

У города Зея появился свой визит-центр. Теперь туристы могут получать консультации об экологических тропах и маршрутах, достопримечательностях города и района, экскурсионных программах, возможностях проживания и проезда, а также вариантах времяпрепровождения.

Центр может предложить туристам около 20 маршрутов разной степени сложности. Среди самых популярных: «Золотые пески», кордон «Алгая», «Партизанская сопка», «Арбинская писаница», «Гуликская ГЭС», восхождение на вершину хребта Тукурингра.

По каждому маршруту собрано максимальное количество информации. Путешественникам расскажут, сколько времени займет путь туда и обратно, что нужно взять с собой, с какими опасностями можно встретиться по дороге. При необходимости, сотрудники Центра смогут предоставить транспорт и помочь в расселении.

«Наш город и район часто притягивают туристов, здесь есть, на что посмотреть. Но путешественникам сложно ориентироваться, так как территория обширная. Мы работаем с подготовленными гидами, которые хорошо знают местность и смогут поделиться опытом. Пока мы работаем через телефон, Инстаграм. Люди звонят, пишут – договариваемся. В ближайших планах найти отдельное помещение для встречи туристов», – рассказал руководитель центра Роман Кулиашвили.

По мнению руководителя, в перспективе центр может стать визитной карточкой города и района. В здании, где он будет располагаться, организуют место для сбора туристов. Туда будут приглашать трэвэл-блогеров, известных путешественников, проводить туристические мастер-классы.

Центр уже наладил контакты с транспортной компанией, Зейским заповедником, предпринимателями, которые производят сувенирную продукцию.

«Главная задача – из всего многообразия доступных ресурсов сделать хороший туристический продукт. Поэтому со своей стороны мы всячески поддерживаем подобную инициативу: информационно, организационно, даем консультации, как грамотно упаковать тот или иной маршрут. Есть задумка сделать буклет, посвященный северному таежному краю. Мы будем презентовать маршруты, которые разрабатывал Центр, на крупных информационный площадках не только в России, но и за рубежом», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

Ближайший к Благовещенску информационный туристический пункт расположен в Ивановке Ивановского района. Он создан на базе краеведческого музея, где путешественники могут получить всю необходимую информацию. Официально, как туристско-информационный центр пункт пока не зарегистрирован. Но в планах администрации до конца этого года найти под него отдельное помещение и заняться бумагами.

Еще один туристический пункт находится в поселке Новобурейский. Консультации по маршрутам и организацию экскурсий путешественникам проводят на базе администрации поселка совместно с краеведческим музеем.