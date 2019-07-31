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сегодня, 13:40 0

Полиция просит помочь установить личность погибшего

Полиция просит помочь установить личность погибшего
Фото: pixabay.com

Отдел полиции по Архаринскому району МО МВД России «Бурейский» устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружено 23 июля 2019 года в лесном массиве в районе села Каменка.

Приметы: рост около 150-155 сантиметров, был одет в темно-синие штаны, на левой штанине имеется светоотражающая полоса, кроссовки черного цвета, обувь 37 размера. Об этом на сайте сообщает амурское управление МВД.

Информацию, способствующую установлению личности мужчины, необходимо сообщить по телефонам: 8-924 140 68 32, 8 (41648) 21-2-57.

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