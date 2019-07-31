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Борцы из Тынды завоевали медали международного турнира в Израиле

Борцы из Тынды завоевали медали международного турнира в Израиле
Фото: gazeta-bam.ru

В Израиле прошел учебно-тренировочный сбор борцов из Израиля, России, США, который завершился турниром. По его итогам золотые медали завоевали борцы из Тынды –Григорий Марчуков, Игорь Зарницын и Рустам Акрамов, серебряную — Богдан Рзаев, бронза у Антона Никитина, Ярослава Коротченко и Данилы Танчука.

4 золотых медали остались в Беэр-Шеве, одна улетела в США.

Две с половиной недели в спортивном зале беэршевского клуба Макаби-АМИ кипела напряженная работа. Борцы из США, России и Израиля дважды в день тренировались вместе.

Цель учебно-тренировочного сбора — подготовка к чемпионату мира среди кадетов в возрасте до 18 лет, который пройдет в начале августа в Софии, а также — к предолимпийскому чемпионату среди взрослых в Казахстане, который состоится в сентябре.

Начинал разминку Крис Федер — главный тренер по борьбе Международной федерации еврейских спортивных клубов Маккаби и сборной Маккаби-США. Помогал ему мастер спорта России Петр Чешкин – известный в прошлом борец, а ныне главный тренер детско-юношеской спортивной школы № 2 города Тынды Амурской области.

Основную часть тренировки проводил старший тренер сборной Израиля чемпион мира из Дагестана Магомед Зубаиров.

В дни отдыха юные спортсмены из дружественных стран побывали в Иерусалиме, рыбачили на Средиземном море, познакомились с древним городом Яффа в Тель-Авиве, загорали на Мертвом море, сообщает сайт газеты «БАМ».

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