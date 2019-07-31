2019 год обещает стать рекордным для амурских пчеловодов

В 2018 году пчеловоды Амурской области собрали более 800 тонн меда, а сезон 2019 года может стать рекордным для пчеловодов Приамурья. Стоявшая до недавних пор жаркая душная погода позволила деревьям набрать буйный цвет, а пчелам – собрать достаточно нектара.

В Архаринском районе среди обладателей дальневосточных гектаров пчеловодство – один из самых популярных видов деятельности. Во время медосбора в этот район съезжаются пасечники со всего Приамурья, а у многих здесь оформлены собственные участки по программе, сообщает агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Владимир Дедок – пасечник в третьем поколении. В 2016 году вместе с дочерью он взял дальневосточный гектар. На выбранном участке сегодня стоит стационарная пасека.

«За это время я успел построить омшаник – это место, где зимуют пчелы – дом, баню с душем, выкопал ледник. Взял землю, значит – строй. Главное, не лениться», – считает Владимир.

Многие пчеловоды Приамурья используют свои дальневосточные гектары под кочевые пасеки. Александр Нехай говорит, что стационарных ульев у него достаточно, а вот места под медосбор раньше не хватало. Сейчас, оформив земельные участки, семья Нехай не переживает за количество меда, собранного пчелами летом. Земля документально оформлена, и для конкурентов имеются весомые доказательства прав на популярный медоносный район.

«На моих участках произрастает много дикоросов. Здесь и дикая малина, и целебный амурский бархат, растет клен, жасмин, элеутерококк и несколько видов липы. Все это формирует уникальный вкусовой букет местного липового меда, который популярен даже за пределами страны, в Китае. А в этом году с соседями не жалко будет и поделиться – впереди у нас еще цветочный медосбор, потом гречишный, а в конце августа будет серпуховый. Меда хватит всем, были бы участки под сбор. А с программой "Дальневосточный гектар" они сейчас есть» – говорит Александр Нехай.

По данным Агентства, в целом по Амурской области с начала действия федерального закона о дальневосточном гектаре, уполномоченные органы заключили 6 315 договоров безвозмездного пользования с желающими получить гектар.

«Из тех, кто определился со своими целями в деле освоения участка, 39,4 % заявителей выбрали сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство, огородничество и садоводство), 8,2 % взяли гектар под индивидуальное жилищное строительство, а 11,2 % заявителей в качестве вида деятельности выбрали отдых и рекреацию – в эту же цифру входят участки, хозяева которых планируют заняться предпринимательством. Среди получателей дальневосточного гектара в Амурской области самыми популярными остаются Благовещенский, Ивановский, Свободненский и Серышевский районы», – говорится в информационном сообщении.