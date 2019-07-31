В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

«Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период, в течение которого заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Также на этот период вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

Информация об отсутствии платежей по кредиту в течение «ипотечных каникул» не будет включаться в информационную часть кредитной истории заемщика.

Кроме того, закон отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, а также сделок по продаже такого жилья, если в них принимают участие все совладельцы, пишет РИА Новости. Недвижимость.