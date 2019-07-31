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31июля
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сегодня, 13:05 1

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
Фото: pixabay.com

В России 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подразумевается, что такой заемщик (например, потерявший работу или значительную часть ежемесячного дохода) сможет взять паузу в обслуживании кредита, без штрафных санкций со стороны банка.

«Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период, в течение которого заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Также на этот период вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

Информация об отсутствии платежей по кредиту в течение «ипотечных каникул» не будет включаться в информационную часть кредитной истории заемщика.

Кроме того, закон отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, а также сделок по продаже такого жилья, если в них принимают участие все совладельцы, пишет РИА Новости. Недвижимость.

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#закон

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Ипотеку выдают на 10 15 20 25 30 лет, а ипотечные каникулы всего полгода. Тогда надо и каникулы хотя бы лет на пять делать.

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