В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
В России 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подразумевается, что такой заемщик (например, потерявший работу или значительную часть ежемесячного дохода) сможет взять паузу в обслуживании кредита, без штрафных санкций со стороны банка.
«Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период, в течение которого заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Также на этот период вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.
Информация об отсутствии платежей по кредиту в течение «ипотечных каникул» не будет включаться в информационную часть кредитной истории заемщика.
Кроме того, закон отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, а также сделок по продаже такого жилья, если в них принимают участие все совладельцы, пишет РИА Новости. Недвижимость.
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