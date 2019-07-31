Амурчанин едва не лишился отпуска за границей из-за долгов

Житель Приамурья едва не лишился планируемого отдыха из-за долгов. За услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД мужчина задолжал 60 тысяч рублей. О них ему напомнили уже в аэропорту.

В рамках сводного исполнительного производства в отношении данного гражданина судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете выезда за пределы РФ. При прохождении регистрации в зоне таможенного контроля в аэропорту Москвы должник с удивлением обнаружил, что не может вылететь.

После этого мужчина в срочном порядке погасил задолженность в полном объёме, перечислив деньги на депозитный счёт ОСП по Бурейскому району. Пристав-исполнитель оперативно окончил производство фактическим исполнением, и гражданин смог вылететь за границу.

При этом ранее у амурчанина уже были подобные проблемы с выездом за пределы страны. Несмотря на этот опыт, гражданин не удосужился заранее погасить имеющуюся задолженность, сообщает пресс-служба амурского управления Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, проверить наличие долгов можно на официальном сайте УФССП России по Амурской области с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».