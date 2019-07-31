Василий Орлов оценил масштабы паводка в Белогорске и Белогорском районе

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов работает в подтопленных районах региона. 31 июля он посетил Белогорск, где река Томь затопила приусадебные участки жителей. А также глава региона побывал в затопленной Новоандреевке Белогорского района и посетил ПВР в Великокнязевке.

Вода зашла на улицы поселка Остров и в огороды белогорцев. На месте дежурят спасатели, пожарные, и сотрудники ДПС. Прогнозируется, что в ближайшее время уровень воды в реке будет повышаться. Как сообщало Амур.инфо, уровень воды в Томи составил 435 сантиметров по данным на 8:00 31 июля. Было подтоплено порядка 350 участков в дачном комплексе Междуречье.

Жителей Белогорска заранее предупредили о возможном подтоплении. Людям предложили переехать в ПВР, однако никто не изъявил такого желания. Сейчас жители вывозят с участков кур, решают вопросы, связанные с доставкой продуктов в местный магазин. Им помогают спасатели и местная администрация.

«Мы видим, что здесь нет особого риска. Топит в основном дачные участки. Но людям необходимо оказать максимум поддержки. Всё должно проходить организованно и четко. Самое главное – это безопасность. Особое внимание надо уделить своевременному оповещению граждан, информированию их о текущей ситуации», – сказал губернатор.

Также глава региона посетил подтопленную Новоандреевку. Из 111 жителей 65 человек эвакуировались в ПВР и к родственникам. В ближайшее время уровень воды здесь вырастет, населению предлагают эвакуироваться. Местные фермеры обратились к Орлову с вопросом о подтопленных сельхозугодьях.

«Как только вода уйдет, будет организовано обследование. Пострадавшие площади будут заактированы, начнется работа по предоставлению компенсаций», – пояснил губернатор.

Также глава Приамурья посетил Великокнязевку Белогорского района. Он побывал в пункте временного размещения, расположенном в школе. В ПВР живут 24 жителя подтопленной Новоандреевки, 13 из них – дети. Василий Орлов оценил условия, в которых живут люди, оставившие дома, поинтересовался вопросами организации питания – оно обеспечено 4 раза в день.

Фото: правительство Амурской области