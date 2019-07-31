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31июля
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сегодня, 12:47 13

Василий Орлов оценил масштабы паводка в Белогорске и Белогорском районе

Василий Орлов оценил масштабы паводка в Белогорске и Белогорском районе
Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов работает в подтопленных районах региона. 31 июля он посетил Белогорск, где река Томь затопила приусадебные участки жителей. А также глава региона побывал в затопленной Новоандреевке Белогорского района и посетил ПВР в Великокнязевке.

Вода зашла на улицы поселка Остров и в огороды белогорцев. На месте дежурят спасатели, пожарные, и сотрудники ДПС. Прогнозируется, что в ближайшее время уровень воды в реке будет повышаться. Как сообщало Амур.инфо, уровень воды в Томи составил 435 сантиметров по данным на 8:00 31 июля. Было подтоплено порядка 350 участков в дачном комплексе Междуречье.

Жителей Белогорска заранее предупредили о возможном подтоплении. Людям предложили переехать в ПВР, однако никто не изъявил такого желания. Сейчас жители вывозят с участков кур, решают вопросы, связанные с доставкой продуктов в местный магазин. Им помогают спасатели и местная администрация.

«Мы видим, что здесь нет особого риска. Топит в основном дачные участки. Но людям необходимо оказать максимум поддержки. Всё должно проходить организованно и четко. Самое главное – это безопасность. Особое внимание надо уделить своевременному оповещению граждан, информированию их о текущей ситуации», – сказал губернатор.

Также глава региона посетил подтопленную Новоандреевку. Из 111 жителей 65 человек эвакуировались в ПВР и к родственникам. В ближайшее время уровень воды здесь вырастет, населению предлагают эвакуироваться. Местные фермеры обратились к Орлову с вопросом о подтопленных сельхозугодьях.

«Как только вода уйдет, будет организовано обследование. Пострадавшие площади будут заактированы, начнется работа по предоставлению компенсаций», – пояснил губернатор.

Также глава Приамурья посетил Великокнязевку Белогорского района. Он побывал в пункте временного размещения, расположенном в школе. В ПВР живут 24 жителя подтопленной Новоандреевки, 13 из них – дети. Василий Орлов оценил условия, в которых живут люди, оставившие дома, поинтересовался вопросами организации питания – оно обеспечено 4 раза в день.

Фото: правительство Амурской области

Просмотров всего: 1778

#администрация Белогорска #Белогорск #губернатор #наводнение

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Зачем он ездит?Кто был в воде скажите какой толк от его приездов ?

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    2 часа назад

    Орлов считает сколько он по 10000 отстегнёт

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Зачем он ездит?Кто был в воде скажите какой толк от его приездов ?

  • Нур

    Нур
    2 часа назад

    Проснулся от странного ощущения в лимфоузлах на шее. А еще было тяжело дышать. Воздуха не хватало.

    Прошел в ванную комнату. Мельком глянул в зеркало. Вздрогнул от увиденного и от догадки, что со мной случилось.

    Посмотрел внимательно...

    Ба! Да у меня, кажись, жабры расти начали!

    Тут же пришло спокойствие - выживу (с)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~А также глава региона побывал



    А кто работает в это время вместо Губернатора?

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    2 часа назад

    интересно во сколько он оценил?цифру дайте

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    А во сколько обходятся области, его поездки?

  • Казимир

    Казимир
    2 часа назад

    А камер то вокруг него, а камер!!!!! Денег нет, но вы держитесь!!!

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Казимир

    А камер то вокруг него, а камер!!!!! Денег нет, но вы держитесь!!!



    Ну можно ему камеру оформить, одну, но со всем комфортом...

  • --зея--

    --зея--
    1 час назад

    заактированы????

  • Нур

    Нур
    45 минут назад

    Вам не угодишь.

    Ездит - плохо, не ездит - еще хуже.

    Какие то крикуны пессимисты. Нашли повод на губернатора бочку катить.

    А судьи кто?

    Молодец губернатор, выезжает во все подтопленные села, сам видит, кто в чем нуждается и какие деньги нужны на восстановление или переезд.

    Верю, что выбьет федеральные деньги и все сделает как нужно и никто не останется на улице или в разрушенном доме

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    43 минуты назад

    ничего он не выбьет-слабак-раздаст всем по 10000

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад



    ~~выбьет федеральные деньги и все сделает как нужно



    Что-то мне напоминает, как КОНь "навыбивал" область в долги и как живут многие подтопленцы в срочно возведённых домах...

    И что это за власть такая, у которой надо выбивать средства на устранение последствий стихии?

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